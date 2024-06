Dragon Ball Sparking ZERO pas cher : où précommander le jeu au meilleur prix ?

La licence de jeux de combat Dragon Ball revient le 11 octobre avec le très attendu Dragon Ball: Sparking! ZERO. Au programme, un vaste choix de combattants, un gameplay à la sauce Tenkaichi, un mode histoire revisité, et des modes de jeu inédit ! Il est possible de précommander le jeu, pour profiter de quelques avantages intéressants, comme la possibilité d’y jouer en avant-première. Découvrez sans plus attendre où vous procurer le jeu au meilleur prix.

À l’instar de ses prédécesseurs, cet énième opus de la licence Dragon Ball vous permettra de vous adonner à des combats intenses et explosifs qui caractérisent l’univers de ce manga emblématique. En plus de faire plaisir aux fans, Dragon Ball: Sparking! ZERO gâtera également les nostalgiques en remettant à l’honneur le gameplay des jeux Budokai Tenkaichi, qui offre bien plus de possibilité aux joueurs par rapport au système de combat 2D façon Tekken qu’avait introduit l’excellent FighterZ.

Ce jeu cross-gen sortira à la fois sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, mais aussi sur PC, dès le 11 octobre 2024. Les plus impatients peuvent toutefois précommander le jeu afin de pouvoir y jouer 3 jours en avance, soit à partir du 8 octobre ! En attendant de pouvoir vous la donner, voici où vous pouvez précommander le jeu moins cher.

💰 Où acheter Dragon Ball Sparking ZERO au meilleur prix ?

Dragon Ball: Sparking! ZERO Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5) Dragon Ball: Sparking! ZERO (Xbox Series) Dragon Ball: Sparking! ZERO édition Collector (PS5) Dragon Ball: Sparking! ZERO édition Collector (Xbox Series) Amazon 79.98€

Fnac 79.99€ Amazon 79.98€

Fnac 79.99€ Amazon 189.99€ Fnac 189.99€

Amazon 189.99€

La date de sortie de Dragon Ball: Sparking! ZERO a été révélée au Summer Game Fest. Bandai Namco en a également profité pour dévoiler les éditions et ouvrir les précommandes. Le jeu de combat est actuellement disponible sur la boutique officielle de Bandai Namco, mais également sur le Microsoft Store, le Playstation Store et Steam. Il est également possible de trouver le jeu chez certains revendeurs comme Amazon, la Fnac, Leclerc, ou encore Micromania. Précisons toutefois que le jeu n’est encore disponible que dans ses versions PS5, Xbox Series X et PC. Bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous informer quand les versions PS4 et Xbox One pourront être précommandées.

En attendant, voici le tarif et le contenu des différentes éditions :

Version Standard à 79,99 € : le jeu de base + bonus de précommande (déblocage anticipé de 6 personnages + 1 personnage exclusif) ;

: le jeu de base + bonus de précommande (déblocage anticipé de 6 personnages + 1 personnage exclusif) ; Version Deluxe à 109,99 € : le contenu de la version Standard + 3 jours d’accès anticipé + Season Pass avec 3 DLC ;

: le contenu de la version Standard + 3 jours d’accès anticipé + Season Pass avec 3 DLC ; Version Ultime à 119,99 € : le contenu de la version Deluxe + pack d’amélioration ;

: le contenu de la version Deluxe + pack d’amélioration ; Version Collector à 189,99 € : le contenu de la version Ultime + diorama de Broly et Goku (264 x 174 mm) + marque-page en métal ;

: le contenu de la version Ultime + diorama de Broly et Goku (264 x 174 mm) + marque-page en métal ; Version Premium Collector à 209,99 € (exclusivité Bandai Namco) : le contenu de la version Collector + boîtier en métal + 4 cartes à jouer.

L’offre la plus avantageuse se trouve à l’heure actuelle chez Micromania, qui vous fait profiter jusqu’au 9 octobre d’un bon de réduction de 10 € pour la précommande du jeu, dans son édition Standard ou Collector.

Précommander chez Micromania

🔥 Que nous réserve Dragon Ball Sparking ZERO ?

Fidèle au manga, le jeu Dragon Ball: Sparking! ZERO vous permettra de vous livrer à des combats d’anthologie, en 1v1 contre l’IA, en ligne, mais également en local avec écran splitté. Le gameplay d’antan fera son grand retour, enrichi par des graphismes au goût de jour et de nouvelles mécaniques qui apporteront encore plus de dynamisme aux combats, qui s’annoncent être d’une grande fluidité et toujours aussi spectaculaires, à grands renforts d’attaques dévastatrices et de transformations.

Dragon Ball: Sparking! ZERO vous permettra de surcroît de contrôler plus de 160 protagonistes et de créer des équipes de 5 personnages, que vous pourrez incarner à tour de rôle pendant les combats. Bien qu’un vaste choix de combattants sera disponible, il faudra toutefois composer avec la présence de doublons, puisque les personnages dans leur forme évoluée ou fusionnée compteront comme des personnages à part entière.

En plus de cela, le jeu proposera un mode histoire complet, Episode Battle, qui vous fera revivre des moments clés de la saga Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. De surcroît, vous devrez faire des choix qui vous permettront de changer le cours de l’histoire du manga. Imaginez si Son Goku avait atteint le stade de super Saiyan lors de sa première confrontation avec Végéta. Cela aurait probablement changer la donne sur l’issue de leur combat. Expérimenter ce scénario alternatif sera possible dans ce mode narratif qui nous réserve encore bien d’autres surprises.

Par ailleurs, le jeu introduira de nouveaux modes de jeu comme le mode Custom Battle, qui permettra de créer ses propres combats en fixant des limites de temps, des objectifs à atteindre, des contraintes, mais également en choisissant les personnages, le déroulement des cinématiques, etc. En plus de cela, il sera possible de partager vos scénarii et votre créativité avec les autres joueurs !