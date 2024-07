Assassin’s Creed Shadows : des joueurs japonais exigent l’annulation du jeu à Ubisoft

Crédit : Ubisoft

Une pétition japonaise demande à Ubisoft d’annuler le jeu Assassin’s Creed Shadows

Les signataires estime que le jeu a “un problème sérieux de précision historique et de manque de respect culturel”

30 600 personnes ont signé la pétition en très peu de temps

Depuis son annonce, Assassin’s Creed Shadows fait couler beaucoup d’encre. La raison ? Bien qu’il s’agisse d’une œuvre fictionnelle se basant sur des éléments historiques, la présence du samouraï noir Yasuke déplait, notamment à Elon Musk. C’est au tour d’un groupe de joueurs japonais d’exiger à Ubisoft d’annuler le jeu mais pour des raisons différentes.

Un jeu qui “manque de respect culturel” selon les joueurs

C’est sur Charge.org qu’une pétition est née de la part des joueurs japonais qui estiment que le jeu n’est pas assez précis d’un point de vue historique, voire irrespectueux. Nulle question de la couleur de peau de Yasuke toutefois, polémique stérile réservée à l’Occident. Les signataires défendent un point de vue tout à fait entendable à propos de l’inexactitude de plusieurs éléments dans Assassin’s Creed Shadows.

“Récemment, un problème sérieux de précision historique et de manque de respect culturel a été soulevé à propos du prochain jeu du développeur Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows”, écrivent les créateurs de la pétition (traduction approximative de la langue japonaise). “Le jeu est basé sur le sujet des samouraïs japonais et ignore le fait que les samouraïs sont une classe supérieure de samouraïs et devraient être des “gokemono” ou des serviteurs de la noblesse. En fait, le premier Européen à recevoir le titre de samouraï, William Adams (Miura Anobori), était un banneret avec 250 koku et servait Tokugawa Ieyasu. Tout au long de cette histoire, Ubisoft continue de mal comprendre la nature et le rôle des samouraïs”.

30 600 signatures, objectif 35 000 signataires

Les joueurs japonais estiment que cette incompréhension de la nature et du rôle des samouraïs est une grave insulte à l’histoire et à la culture japonaises ce qui représente une forme de racisme. “Nous demandons qu’Ubisoft arrête immédiatement la sortie d’Assassin’s Creed Shadows et fasse preuve d’une enquête et d’un respect sérieux pour l’histoire et la culture japonaises”, écrit la pétition. Au moment où ces lignes sont rédigées, elle a recueilli plus de 30 600 signatures, le prochain objectif étant de 35 000 signatures.

Assassin’s Creed Shadows arrive le 12 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Les chances que le jeu soit annulé suite à cette pétition sont inexistantes mais il sera intéressant de voir comment Ubisoft y réagira pour respecter les joueurs du Japon et leur culture. L’entreprise a toujours fait preuve d’attachement aux valeurs de tout le monde en essayant d’être le plus respectueux des us et coutumes des peuples représentés.