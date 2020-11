Assassin’s Creed Valhalla : un mode Performance arrive sur la PS5 et la Xbox Series X / S

Assassin’s Creed Valhalla est l’un des jeux phares du moment sur les consoles next-gen. Les joueurs PS5 profitent également de Demon’s Souls, dont la porte mystérieuse n’est plus un secret, ou même de Spider-Man : Miles Morales et ses excellents temps de chargement. Du côté de la Xbox Series qui n’a pas encore de jeu exclusif, les meilleures ventes sont composées de Call of Duty : Black Ops War et Watch Dogs : Legion qui était récemment victime d’un bug corrompant les sauvegardes.

Assassin’s Creed Valhalla – Crédit : Ubisoft

Ubisoft vient d’annoncer la mise à jour 1.0.4 pour Assassin’s Creed Valhalla. Pour rappel, le nouvel opus de la franchise est disponible sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Google Stadia et PC. Cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations au niveau de la stabilité et des performances. L’une des nouveautés les plus intéressantes pour les joueurs next-gen est l’arrivée d’un mode Performance.

Le mode Performance est activé par défaut sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X

Sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X / S, les joueurs vont pouvoir choisir entre le mode Performance et le mode Qualité. Comme son nom l’indique, le mode Performance est destiné aux joueurs qui valorisent les animations fluides par rapport à la qualité perceptuelle des images. Quand vous activez le mode Performance sur l’une des consoles next-gen, Assassin’s Creed Valhalla adapte automatiquement la résolution et les paramètres graphiques pour assurer les 60 FPS.

Au contraire, si vous préférez la qualité de l’image au lieu des performances, vous pouvez choisir le mode Qualité. Celui-ci fait tourner Assassin’s Creed Valhalla avec une résolution maximale et les meilleurs paramètres graphiques. En contrepartie, vous ne pourrez pas atteindre les 60 FPS, donc vous jouerez en 30 FPS.

De plus, Ubisoft a également indiqué quel est le mode activé par défaut sur les consoles next-gen. Sur la Xbox Series X et la PlayStation 5, c’est le mode Performance. Par contre, le mode Qualité est activé par défaut sur la Xbox Series S. Ce n’est pas surprenant puisque cette console a des performances inférieures à sa grande sœur qu’elle rattrape avec son prix plus abordable. La mise à jour 1.0.4 d’Assassin’s Creed Valhalla est déployée aujourd’hui à partir de 13 h, heure française.

Source : Engadget