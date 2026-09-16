Autoconsommation solaire : ce que change vraiment une batterie domestique

Depuis juin 2026, revendre son surplus solaire ne rapporte presque plus rien. Sans batterie, une installation solaire ne réutilise qu’environ 30 % de ce qu’elle produit, le reste part automatiquement sur le réseau au moment de la production. Une batterie fait monter ce taux à 70 %, à condition de la dimensionner correctement.

Le taux d’autoconsommation mesure la part de l’électricité solaire produite qui est réellement consommée dans une maison. Une installation sans stockage affiche un taux d’environ 30 %. Les deux tiers restants partent vers le réseau en milieu de journée, à l’heure précise où toute la France produit en même temps grâce aux panneaux, et où cette électricité ne vaut plus grand-chose.

En effet, depuis l’arrêté du 1er juin 2026, le surplus injecté par une installation de moins de 9 kWc est racheté 1,1 centime le kilowattheure, contre 12,69 centimes début 2025. Au tarif réglementé en vigueur au 1er août 2026, un kilowattheure consommé en heures pleines coûte 21,42 centimes. Autrement dit, chaque kilowattheure injecté sur le réseau puis racheté revient près de vingt fois plus cher que son prix de revente.

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– SolarFlow 2400 AC+ à 839 € (au lieu de 1279€)

– SolarFlow 1600 AC+ avec 1 × AB2000L à 959 € (au lieu de 1 678€)

– SolarFlow 800 Plus avec 2 panneaux solaires de 500 W à 719 € (au lieu de 1128€)



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Autoconsommation et autarcie, deux chiffres différents

Autoconsommation et autarcie, les deux termes circulent comme des synonymes alors qu’ils ne mesurent pas la même chose. Le taux d’autoconsommation répond à la question: sur toute l’électricité produite par les panneaux solaires, quelle part est utilisée dans le logement plutôt qu’envoyée sur le réseau ? Le degré d’autarcie répond à une autre question : sur toute l’électricité consommée par le logement, quelle part vient des panneaux plutôt que du réseau ? C’est ce second chiffre qui indique la vraie indépendance vis-à-vis du fournisseur d’électricité.

Prenons une famille de trois personnes qui consomme 3 500 kWh par an. Sans stockage, elle autoconsomme environ 30 % de sa production et couvre 20 à 25 % de ses besoins. Avec une batterie, le premier chiffre monte à 70 % et le second à 50-70 % seulement, l’écart restant correspond aux jours sans soleil et aux mois d’hiver, où le réseau reste nécessaire.

Sans stockage, une installation ne peut valoriser que ce qui tourne pendant les heures de soleil, soit le réfrigérateur, la box internet et les appareils en veille. Tout le reste file sur le réseau à bas prix, car personne ne va rester à son domicile en plein milieu de l’après-midi juste pour lancer une machine.

Ce qu’une batterie change, et comment la dimensionner

Le principe est le suivant : dès que la production dépasse la consommation, l’excédent va dans la batterie au lieu d’aller sur le réseau. Le soir, le logement puise dans cette réserve. Le réseau n’intervient que si la batterie est vide.

Prenons une maison équipée de 6 kWc en toiture, à laquelle on ajoute un SolarFlow 4000 Mix AC+ et ses 8 kWh de réserve. Comptez environ 1 100 kWh produits par kWc et par an en moyenne française, soit 6 600 kWh pour cette installation. Passer de 30 à 70 % d’autoconsommation, ce sont 2 640 kWh qui restent à la maison au lieu de filer sur le réseau. Chacun évite un achat à 21,42 centimes au tarif réglementé et renonce à une revente à 1,1 centime, soit environ 530 € par an à la clé.

Encore faut-il choisir la bonne capacité. Pour une installation de 3 kWc, une réserve de 5 à 7 kWh couvre en général la soirée et la nuit. Un SolarFlow 2400 AC+ avec une seule batterie AB3000L atteint 5,28 kWh, pile dans cette fourchette. Une batterie trop grande, à l’inverse, ne se videra jamais complètement et allongera l’amortissement pour rien.

L’intérêt de la gamme SolarFlow tient justement à cette souplesse. Le SolarFlow 2400 Pro et le SolarFlow 2400 AC+ démarrent à 2,4 kWh et acceptent jusqu’à cinq batteries AB3000L de 2,88 kWh, pour atteindre 16,8 kWh. L’installation est évolutive, on peut ajouter un module l’année où arrive une voiture électrique ou une pompe à chaleur. Le SolarFlow 4000 Mix AC+ joue dans une autre catégorie, avec 8 kWh au départ et une extension annoncée jusqu’à 50 kWh.

Une batterie reste d’ailleurs utile sans le moindre panneau solaire. Branchée sur le circuit du logement, elle se remplit pendant les heures creuses et se vide pendant les heures pleines, une bascule qui rapporte dès que le contrat présente un écart de prix suffisant, l’option Tempo d’EDF par exemple.

Le choix du modèle dépend surtout de ce que vous avez déjà chez vous, comme le détaille notre guide des batteries solaires Zendure. Le SolarFlow 2400 Pro raccorde les panneaux en direct, en courant continu, et convient quand on achète panneaux et batterie en même temps. Le SolarFlow 2400 AC+ se branche sur le circuit électrique du logement et vient compléter une installation déjà en service, sans toucher à l’onduleur existant.

Découvrir le SolarFlow 2400 AC+

Découvrir le SolarFlow 2400 Pro

Zenki aux commandes

Une batterie bien dimensionnée ne sert à rien si personne ne décide quand la remplir et quand la vider, et la question se pose des dizaines de fois par jour.

C’est le rôle du HEMS, le système de gestion de l’énergie du logement, piloté chez Zendure par l’intelligence artificielle ZENKI. Il mesure la consommation en continu, récupère les prévisions météorologiques et la grille tarifaire du lendemain, puis décide seul du moment de charger et du moment de décharger. Rien à programmer, rien à surveiller.

Le système reconnaît plus de 870 fournisseurs d’énergie européens, dont Sobry, un opérateur français au tarif indexé heure par heure sur le marché de gros, associé à Zendure depuis peu. L’autonomie du logement ne dépend donc plus de la vigilance de ses occupants. Reste un dernier cas de figure, celui où le réseau ne fournit plus rien du tout.

Et en cas de coupure de courant ?

L’autonomie se mesure d’ordinaire en pourcentage sur une facture. Mais elle prend un sens beaucoup plus littéral le jour où le quartier se retrouve sans électricité. C’est pour cela que le SolarFlow 4000 Mix AC+ embarque une prise de secours sur sa façade, indépendante de son raccordement au tableau. Elle s’active depuis l’application Zendure ou par un double appui sur le bouton de l’appareil.

Une fois le courant coupé, la batterie l’alimente en 10 millisecondes et délivre jusqu’à 3 680 W. Un réfrigérateur, un congélateur, une box internet et quelques lampes y trouvent leur compte, à condition de les y brancher directement, car la réglementation interdit de réinjecter sur le circuit du logement pendant une panne. Avec 8 kWh de réserve, le foyer tient plusieurs heures, et la journée entière si le soleil donne, puisque les panneaux continuent de remplir la batterie.

Découvrir le SolarFlow 4000 Mix AC+

Les produits en résumé

Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+

Capacité de 8 kWh extensible à 50 kWh

4 000 W AC bidirectionnel

5 kW d’entrée solaire via le port PV-IN AC

100 % compatible avec les onduleurs de toiture existants

Sortie hors réseau de 3 680 W, 7 200 W en crête, bascule en 10 ms

Rendement aller-retour de 90 %

Cellules LiFePO4, 10 000 cycles en conservant 70 % de la capacité d’origine

IP 65, de -20 à +55 °C

ZenGuard avec double BMS et extinction aérosol

HEMS ouvert piloté par l’IA ZENKI

15 ans de durée de vie, garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro

Capacité de 8 kWh extensible à 50 kWh

4 000 W AC bidirectionnel

Double MPPT de 4 000 W, soit 8 000 W d’entrée solaire en direct, de 30 à 400 V

Entrée PV-IN AC de 5 000 VA pour un onduleur de toiture existant, 13 kW d’entrée solaire au total

Sortie hors réseau de 3 680 W, 7 200 W en crête, bascule en 10 ms

Rendement aller-retour de 90 %

Cellules LiFePO4, 10 000 cycles en conservant 70 % de la capacité d’origine

IP 65, de -20 à +55 °C

ZenGuard avec double BMS et extinction aérosol

HEMS ouvert piloté par l’IA ZENKI

15 ans de durée de vie, garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 2400 Pro

Plug & play, 800 W par défaut, ajustable jusqu’à 2 400 W

Capacité de 2,4 kWh extensible à 16,8 kWh avec cinq batteries AB3000L

Quatre régulateurs MPPT indépendants de 750 W, soit 3 000 W d’entrée solaire en continu

Entrée complémentaire en alternatif de 1 800 W, pour 4 800 W d’entrée totale

2 400 W bidirectionnel

Sortie hors réseau jusqu’à 3 200 VA, bascule en 8 ms

Cellules LiFePO4 48 V, plus de 6 000 cycles

IP 65, de -20 à +55 °C

ZenGuard avec double BMS, auto-chauffage et extinction aérosol

HEMS ouvert piloté par l’IA ZENKI

15 ans de durée de vie, garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 2400 AC+

Plug & play, 800 W par défaut, ajustable jusqu’à 2 400 W

Capacité de 2,4 kWh extensible à 16,8 kWh avec cinq batteries AB3000L

Raccordement en courant alternatif, compatible avec les onduleurs des installations existantes

2 400 W AC bidirectionnel

Sortie hors réseau de 2 400 VA, jusqu’à 3 200 W en appoint réseau, bascule en 15 ms

Recharge sur le réseau pilotée par les tarifs

Cellules LiFePO4, plus de 6 000 cycles

IP 65, de -20 à +55 °C

ZenGuard avec double BMS, auto-chauffage et extinction aérosol

HEMS ouvert piloté par l’IA ZENKI

15 ans de durée de vie, garantie 10 ans