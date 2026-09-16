Epic Games Store : ne passez pas à côté de ces deux jeux gratuits

L’Epic Games Store continue de gâter les joueurs avec de nouveaux jeux gratuits chaque semaine. Ce jeudi, deux titres aux univers bien différents vous tendront les bras, entre polar psychologique et combat au tour par tour.

Le don hebdomadaire de l’Epic Games Store permet de récupérer des jeux gratuitement. Tout y passe, des titres indépendants aux grosses productions. Après avoir notamment offert le jeu narratif Alone With You, la plateforme s’apprête à lâcher deux nouveaux cadeaux. Du 17 au 24 septembre, vous pourrez ainsi récupérer Mindcop et Shogun Showdown.

Le premier cité est un jeu d’enquête narratif dans lequel vous incarnez un détective capable de pénétrer dans l’esprit des suspects. Un meurtre vient de secouer une petite communauté et vous disposez de seulement cinq jours pour identifier le coupable. Pour progresser dans l’enquête, vous devrez interroger les habitants, dénicher leurs secrets et explorer leur “mer des pensées” en résolvant des puzzles. Voici un aperçu de ce qui vous attend :

Shogun Showdown et Mindcop sont offerts sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store offre également Shogun Showdown, qui mélange combat au tour par tour, roguelite et deck-building. Dans un univers inspiré du Japon féodal réalisé en pixel art, vous affronterez des ennemis en positionnant judicieusement votre personnage et en choisissant le bon moment pour attaquer.

Vous disposerez de tuiles d’attaque qu’il sera possible d’améliorer et de combiner pour créer des combos redoutables. Shogun Showdown inclut aussi une dimension roguelite : chaque partie permet de débloquer de nouveaux personnages, attaques et compétences. “Acquiers de nouvelles compétences et crée le meilleur deck possible avant d’affronter le Shogun”, résume la fiche du jeu sur la plateforme d’Epic.

Si vous les récupérez à temps, ces deux jeux seront à vous définitivement.