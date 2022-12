Avatar 2 : la conception des nouveaux décors époustouflants du film a nécessité des mois (voire des années) de travail

En 2009 déjà, l’esthétique du film Avatar avait séduit le monde entier. Record de recettes, le premier volet du film science-fiction réalisé par James Cameron cochait toutes les cases. Les critiques d’Avatar 2 louent, une fois de plus, la beauté des images et des décors du film. On vous en dit plus sur la manière dont a été construit l’univers du deuxième volet d’Avatar.