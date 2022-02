Avec Chrome OS Flex, transformez vos PC vieillissants en Chromebook !

Un Chromebook – Crédit : Unsplash

Les Chromebook comme le ASUS C434TA-AI0030 ont la particularité d’avoir leur propre système d’exploitation léger, rapide et protégé : Chrome OS. Et celui-ci peut désormais s’installer sur vos anciens ordinateurs afin de leur donner un second souffle. Nommée Chrome OS Flex, cette version modifiée est d’ores et déjà disponible en preview. « Chrome OS Flex est le premier système d’exploitation cloud, rapide, facile à gérer et sécurisé pour PC et Mac », souligne Google.

Et la firme de Mountain View de lister les atouts de l’OS : accès aux applications du Play Store, mises à jour en arrière-plan, démarrage rapide, sécurité proactive contre les menaces, installation très rapide, synchronisation des données… Google souligne aussi que Chrome OS Flex permet de prolonger la durée de vie de vos vieux appareils. « Plutôt que de vous débarrasser des PC et des Mac vieillissants, rafraîchissez-les avec un système d’exploitation moderne et rapide pour réduire les déchets électroniques » À noter qu’il ne s’agit que d’une version préliminaire. Celle-ci n’est donc pas exempte de bugs. Une mouture stable sera déployée dans les prochains mois.

À lire > Votre prochain PC Gamer sera peut-être un Chromebook

Comment installer Chrome OS Flex

Via cette page d’assistance, Google détaille le processus pour installer Chrome OS Flex sur votre machine. Après avoir vérifié que cette dernière était bien compatible ici, il faut se munir d’une clé USB d’au moins 8 Go. Du reste, la configuration minimum de l’ordinateur visée est la suivante : Intel ou AMD x86-64 bits, 16 Go de stockage interne et 4 Go de RAM.

Installez l’extension Chrome Recovery Utility puis lancez la dans Chrome.

Choisissez ensuite « Google Chrome OS Flex » et « Chrome OS Flex » dans les deux menus déroulants.

Une fois chose faite, branchez votre clé USB puis cliquez sur « Créer ».

Éteignez l’appareil sur lequel vous souhaitez exécuter Chrome OS Flex.

Insérez la clé USB, démarrez l’ordinateur puis sélectionnez le programme d’installation dans l’UEFI ou le BIOS.

Vous pouvez ensuite installer définitivement Chrome OS Flex en effaçant l’OS existante. Avant de réaliser cette manœuvre, il est recommandé de l’exécuter temporairement via le programme d’installation USB. Un moyen de « vérifier que les fonctionnalités de l’appareil, telles que la mise en réseau et les outils de saisie, fonctionnent comme prévu », précise Google. Pour une expérience optimale, il est toutefois recommandé d’opter pour l’installation complète. Sans cette dernière, les performances et le stockage seront limités. En outre, les mises à jour automatiques ne seront pas prises en charge.