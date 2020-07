Avengers : Endgame : Captain America n’a pas remis toutes les timelines en place

Dans Avengers : Endgame, les héros Marvel ont réussi à renverser le snap de Thanos qui avait supprimé la moitié des êtres de l’univers. Pour cela, ils ont voyagé dans le temps, afin de récupérer toutes les pierres d’infinité, avant que Thanos ne puisse mettre la main dessus. Cependant, cela a entraîné quelques complications.

Quand les Avengers tentent d’intercepter et de voler la pierre de l’Espace en 2012, le Tony Stark du présent et le reste de l’équipe ratent leur mission. Alors que tout le monde était distrait, Loki parvient à récupérer la pierre et s’échappe à travers un portail. Il créé ainsi une nouvelle timeline, dans laquelle il détient la pierre de l’Espace. Et c’est ici que se situe tout le problème, mais nous y reviendrons plus tard.

La pierre de l’Espace étant maintenant entre les mains de Loki, les Avengers doivent désormais improviser. Ils décident donc de revenir en 1970 pour récupérer le Tesseract qui se trouve dans l’une des installations gouvernementales les plus secrètes du pays. Cette nouvelle mission est un succès, puisque Stark et Cap réussissent à s’emparer de l’artefact.

Dans une scène distincte en 2012, l’Ancien explique à Bruce Banner les dangers de retirer les pierres de la chronologie prévue. Comprenant le risque encouru, Hulk promet de restituer les pierres dès que les Avengers auront pu les utiliser pour renverser le tragique snap du titan fou.

Captain America n’a pas retrouvé Loki et la pierre de l’Espace

Revenons maintenant en 2019. Les Avengers ont vaincu Thanos. Le grand vilain et ses sbires ont été réduits en poussière par Iron Man qui y a laissé sa vie. Il est donc maintenant temps de replacer les pierres dans leurs chronologies respectives, tel que promis à l’Ancien.

Nous savons donc que la pierre de l’Espace que les Avengers ont utilisée en 2019 est celle de 1970. Cela signifie que Steve Rogers a dû la retourner à la même période. Mais qu’en est-il de celle que Loki a volée en 2012 ? Captain America est-il également revenu dans cette timeline ? Si oui, comment Rogers a-t-il pu retrouver le Dieu des méfaits sans l’aide de ses copains Avengers ou de sa propre version plus jeune de lui-même ? Aurait-il pu vraiment relever cet impossible challenge ?

La complexité de cette tâche pousse à croire que les chances que Captain America ait pu résoudre la problématique de l’incident de la tour Stark de 2012 sont très minces. Mais peut-être que la série Disney+ consacrée à Loki nous éclairera. En attendant, les conséquences de cette nouvelle timeline oubliée restent un mystère.

