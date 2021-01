Avengers Endgame : Chris Evans « ému » en découvrant une scène clé de Captain America

Chris Evans a fait une grosse confidence lors d’une interview – Crédit : Marvel Studios

La phase 3 du MCU a récemment eu droit à son comparatif avec des moments cultes des comics Marvel, en vidéo. Il faut dire que cette dernière s’est clôturée en beauté, pour les fans, avec Spider-Man: Far From Home et Avengers: Endgame. La phase 4 a quant à elle débutée sur Disney+ avec WandaVision, qui a peut-être annoncé le prochain grand vilain de l’univers connecté. Mais les acteurs de la phase 3 n’ont pas encore livré tous les secrets de cette étape clé, notamment Chris Evan, éternel Captain America. Lors d’une interview présente dans l’article The Greatest Cinema Moments Ever pour le magazine Empire, l’acteur a expliqué avoir été « ému » lors d’une scène clé dans Avengers Endgame. Car Chris Evans a découvert, comme tout le monde, le long-métrage au cinéma.

Chris Evans se dit chanceux qu’être gravé dans la mémoire des fans

Captain America a ré

Les fans du MCU se souviennent bien de cette scène. En 2015, dans Avengers : L’Ère d’Ultron, les héros sont réunis autour d’un verre et certains tentent, pour la vanne, de soulever Mjölnir, le marteau de Thor. Tous échouent mais le Dieu Nordique a une petite frayeur lorsque Captain America tire l’objet magique avec beaucoup de détermination. Si Mjölnir ne bougera pas d’un poil, il faudra attendre Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétro, pour que le héros aux couleurs de l’Amérique s’en empare et l’utilise.

Une scène qui a marqué de millions de fans mais également son interprète, Chris Evans, qui révèle sa surprise dans les colonnes du magazine Empire.

En temps normal, je vois les films sur lesquels je bosse très longtemps en avance, je suis rarement présent aux avant-premières. Mais étant le dernier volet d’un voyage long de dix ans, je voulais vivre ce dernier long-métrage de la même manière que les fans. Même si je savais que ce moment allait arriver (ndlr : lorsque Captain America s’empare de Mjölnir), j’ai été ému. Les semaines suivantes, mes amis et ma famille m’envoyaient des vidéos de cinémas du monde entier de gens choqués à ce moment du film. Voir ces réactions et savoir que j’avais la chance de faire partie des souvenirs des spectateurs, ça m’a fait ressentir un grand sentiment de fierté et de gratitude impossible à décrire. Dans ces moments, je ne suis pas acteur ou adulte, je suis un petit enfant captivé par le pouvoir et la magie du cinéma.

– Chris Evans

Chris Evans aura été un pilier de la mise en place du MCU, et cette réaction des fans en est une grande preuve. L’homme était tellement attaché à son rôle qu’il aura même incarné un Captain America vieillissant, à la place d’un acteur âgé.

Source : CBR