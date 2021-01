Avengers Endgame : Le Captain America âgé ne devait pas être joué par Chris Evans

Disney est plus puissant que jamais, notamment grâce à ses franchises lucratives, Star Wars et Marvel en tête. Des franchises tellement lucratives que l’entreprise a dévoilé un vaste calendrier de productions à venir sur Disney+. Star Wars cartonne déjà avec The Mandalorian, série la plus téléchargée illégalement dans le monde, tandis qu’un spin-off sur Obi-Wan Kenobi est officiel, en plus d’un long-métrage Rogue Squadron par Patty Jenkins (Wonder Woman). Le MCU accueillera WandaVision, le 15 janvier prochain sur Disney avec une pluie d’effets spéciaux, tandis que plusieurs productions de la phase 4 sont annoncées : Loki, Faucon et le soldat de l’hiver, etc. Quant à la phase 3 de l’univers connecté, elle s’est terminée avec Spider-Man: Far From Home et Avengers Endgame, avec une jolie version rétrogaming. Dans ce dernier, les spectateurs ont pu apercevoir un Captain America vieillissant, joué par Chris Evans. Mais à l’origine, l’acteur ne devait pas incarner le personnage âgé.

Captain America est un personnage culte de Marvel, ayant directement inspiré Ms. Marvel. Un personnage incarné par Chris Evans depuis dix ans, qui a vendu le bouclier du héros pour la bonne cause. Si Captain America apparaît vieillissant dans Avengers Endgame, joué par l’acteur grimé avec des prothèses grâce à la magie du cinéma, Disney voulait choisir quelqu’un de naturellement âgé.

C’est ce que Anthony Mackie, interprète du Faucon, a révélé lors d’un passage chez The Jess Cagle Show pour parler de la sortie future de la série Faucon et le Soldat de l’Hiver.

Et bien, c’est drôle, ils voulaient en fait choisir un acteur âgé pour jouer Chris Evans. Alors ils ont amené trois acteurs. Mais aucun ne ressemblait à Chris Evans lorsqu’il sera vieux. Ils ont amené une équipe de maquillage, des prothèses et l’ont transformé en vieil homme. Et pour montrer à quel point Chris Evan est bon acteur, cela a marché. Il a réussi à adapter sa voix etc. Il a fait un excellent travail.

– Anthony Mackie