Avengers Endgame : Comment a été réalisée la transformation de Chris Hemsworth ?

La transformation de Chris Hemsworth en Fat Thor aura marqué les esprits ! Les prothèses et les effets spéciaux utilisés sur le comédien restent spectaculaires !

La transformation de Thor dans Avengers Endgame reste un sujet de discorde chez les fans du genre. Si certains justifient la prise de poids du personnage par un syndrome post-traumatique, d’autres accusent ouvertement Marvel de singer le personnage dans un but comique. Mais cette transformation reste incroyable. A grand renfort de prothèses et de couches de vêtements, Chris Hemsworth a vécu l’enfer sur le tournage. En effet, le comédien a du tourner avec une charge de plus de 30 kilos sur les épaules !

Chris Hemsworth raconte son calvaire – Crédit : Marvel

Malgré un calvaire certain, le comédien n’a jamais vu son enthousiasme entaché. Au contraire : l’acteur en a même rajouté pour crédibiliser totalement sa spectaculaire transformation. Cela lui a offert l’occasion de défendre autrement son personnage.

Chris Hemsworth dévoile les coulisses de sa transformation

Au-delà d’une pose de prothèses, le comédien a également trouvé des parades supplémentaires pour modifier son apparence. Hemsworth n’a pas hésité à rembourrer ses joues. Cette technique lui a naturellement permis de modifier sa voix en conséquence. Afin de compléter la transformation, l’acteur s’est vu infliger une nouvelle barbe plus imposante encore et une coupe négligée. Un changement qui met à mal le sex-appeal du personnage !

Le port de tels artifices a considérablement restreint la mobilité du comédien. Mais le résultat a donné des ailes au comédien. Ce dernier a repoussé les limites de sa condition physique pour livrer une performance tout bonnement incroyable de justesse. « Nous avons tourné pendant des jours et des heures. Nous nous sommes demandé jusqu’où nous pouvions aller avec le personnage et ce que nous pouvions faire différemment. Je ne donnais que mon avis. Je voulais faire quelque chose de différent cette fois » avoue le comédien.

Même son acolyte Paul Rudd se souvient encore de son enthousiasme. « Son envie était plus que palpable » se souvient le comédien. Mais avec son humour légendaire, Hemsworth est revenu sur le port de son costume. « C’est une sorte de combinaison-prothèse en silicone avec un zip au dos, et à tout moment les gens pouvaient débarquer et frotter mon estomac. Désormais je sais comment ma femme se sentait lorsqu’elle était enceinte ! » ironise l’acteur.

La prochaine apparition de Thor est confirmée dans un quatrième film en solitaire. Baptisé Thor: Love and Thunder, ce dernier permettra au comédien de retrouver le réalisateur Taika Waititi. Mais pour le moment, la production n’envisage pas un retour de Fat Thor à l’écran. Un soulagement que laissent exploser de nombreux fans ! Pour patienter, les inconditionnels de Chris Hemsworth pourront le retrouver dans une production Netflix très attendue !

