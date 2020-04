Avengers Endgame s’offre une BO en vinyle grâce au label Mondo

La bande-originale compète d’Avengers: Endgame aura bientôt droit à son vinyle. Cette nouvelle a été annoncée subtilement par le label Mondo, qui a publié sur Twitter une image d’un futur visuel de l’album. On y aperçoit la version âgée de Steve Rogers, assis sur un banc contre lequel repose son bouclier de Captain America. Une illustration qui reprend le décor de la scène du film dans laquelle Steve passe le relais à Sam.

Avengers Endgame : pourquoi Captain America a choisi le Faucon (et pas Bucky) ?

Mondo n’a pas encore précisé la date de sortie du vinyle. Pour rappel, la bande-originale d’Avengers: Endgame est l’œuvre d’Alan Silvestri, qui avait déjà composé les BO de plusieurs films de la saga. Il a également signé les musiques d’une longue liste de longs-métrages cultes du cinéma, tels que la trilogie Retour vers le futur, Forrest Gump ou encore Predator.

Well, after I put the stones back, I thought… maybe I’ll… try some of that life Tony was telling me to get. #vinyl #comingsoon pic.twitter.com/BKgaNp4zyi