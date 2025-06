Barbie bientôt bavarde ? Mattel dévoile sa stratégie IA avec OpenAI

Après plus de six décennies à stimuler l’imaginaire des enfants, Barbie et les autres jouets emblématiques de Mattel pourraient bientôt entrer dans une nouvelle ère : celle de l’intelligence artificielle.

Mattel prépare une nouvelle génération de jouets interactifs

Le 12 juin, Mattel, le géant américain de l’industrie du jouet, a annoncé un partenariat stratégique avec OpenAI, une entreprise de pointe dans le domaine de l’IA, bien connue pour ses avancées en matière de modèles conversationnels. Cette alliance a pour ambition de transformer l’univers du jouet en y introduisant des technologies intelligentes, capables d’interagir de manière plus naturelle avec les utilisateurs.

Pour Josh Silverman, en charge des franchises chez Mattel, cette collaboration marque une étape décisive pour “imaginer le futur du jeu” en s’appuyant sur les possibilités qu’offre l’IA. L’entreprise envisage de développer des jouets et des expériences adaptés à différents âges. Les premières applications devraient cibler un public de 13 ans et plus.

Le tout premier produit né de cette collaboration devrait être dévoilé d’ici la fin de l’année, suivi d’une série d’autres expériences interactives.

Ce projet soulève l’inquiétude des spécialistes

Plusieurs voix s’élèvent pour alerter sur les possibles effets négatifs de l’intégration de l’IA dans l’univers du jouet. L’organisation américaine Public Citizen demande davantage de transparence, notamment sur les mécanismes de collecte de données et les limites de ces technologies. Son président, Robert Weissman, souligne que les enfants sont encore en développement et pourraient avoir du mal à différencier un jouet interactif d’une vraie personne. Selon lui, le fait d’attribuer à un objet des capacités conversationnelles pourrait nuire au développement social des plus jeunes, en réduisant les interactions entre pairs et en modifiant leur rapport au monde réel.

En parallèle, certains experts rappellent que les intelligences artificielles peuvent reproduire des biais culturels ou des stéréotypes, influençant ainsi de manière subtile la vision qu’ont les enfants de leur environnement.

Même si Mattel promet de placer la sécurité, la confidentialité et l’innovation au cœur de cette initiative, l’entreprise devra relever de nombreux défis pour concilier avancée technologique et respect du développement des enfants.

Source : Futura