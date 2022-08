Batterie Tesla Model X : quelle dégradation après 320 000 km ?

Une batterie qui résiste aux affres de la distance parcourue – Crédit : YouTube Out of Spec Reviews

Toute personne qui possède un véhicule électrique espère logiquement que sa batterie tiendra la route pendant moult années. Notamment du côté de Tesla où changer une batterie défectueuse coûte une petite fortune si la voiture n’est plus prise en charge par la garantie. Interrogé par la chaîne YouTube Out of Spec Reviews, le propriétaire d’une Tesla Model X affirme avoir parcouru 200 000 miles (321868,8 km) avec cette dernière sur une période de cinq ans.

Entre 60 et 80 % du temps, il rechargeait sa voiture sur le réseau Supercharger de Tesla dont l’usage répété pourrait entraîner une dégradation plus rapide de la batterie. Force est toutefois de constater que cela n’a pas eu beaucoup d’impact sur la sienne. Lorsque le propriétaire avait acheté la voiture neuve, elle disposait d’une capacité de batterie de 93,7 kWh. Cinq ans et 320 000 km plus tard, la dégradation s’élevait à 9,8%. Soit une capacité de batterie résultante d’environ 84 kWh.

Batterie Tesla Model S et X : 10 % de dégradation après 320 000 km

Un niveau de dégradation conforme à celui avancé par Tesla qui avait pondu un rapport à ce sujet en mai dernier. D’après le constructeur, la perte de capacité de la batterie se hisse à 10 % à compter de 320 000 km pour les Model S et X. Fait intéressant, une étude indépendante, agrégeant les données de centaines de propriétaires de Model S, est parvenue récemment à des résultats plutôt similaires (85 % de capacité restante après 196 000 miles parcourus).

Précisons toutefois bien que la distance parcourue est loin d’être le seul facteur susceptible d’abîmer une batterie. « Le kilométrage n’est qu’un facteur de rétention de la capacité de la batterie ; l’âge de la batterie est également un facteur important », précise Tesla.