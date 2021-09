Beetlejuice s’offre un ours en peluche avec la voix de Michael Keaton

Attention, nouvel objet collector en vue ! La marque Build-A-Bear vient de rendre un bel hommage à Beetlejuice. En effet, cette dernière propose à la vente un adorable et horrifique ours en peluche, à l’image du personnage campé par Michael Keaton. Tout y est, dans le moindre détail : l’emblématique costume à rayures noires, la chevelure verte et les yeux violets. Contrairement aux standards de la marque, ce n’est pas une peluche à fabriquer soi-même. L’ourson est proposé tel quel, dans la limite des stocks disponibles. Les fans de la franchise ont enfin de quoi agrandir leur collection.

Un adorable et horrifique ourson Beetlejuice – Crédit : Build-A-Bear

Cerise sur le gâteau : quelques phrases pré-enregistrées, reprenant les répliques cultes du personnage avec la voix originale de Keaton, complètent ce jouet. Un cadeau parfait, à l’approche des fêtes d’Halloween.

Beetlejuice : un ours en peluche collector enfin disponible

Même si l’ourson reste une adorable boule de poils, ses phrases enregistrées le font rapidement basculer dans un univers plus sombre. On y retrouve quelques répliques cultes du film : « Hi, how are ya? »; « Just say it. »; « Go ahead, make my millennium. »; « So say it once, say it twice, third time’s the charm. »; « I’m the ghost with the most, babe. »; et « It’s showtime. La peluche émet également des sons pour le moins étranges, allant du caquet démoniaque à une toux maladive. Ce joli et terrible démon duveteux est actuellement disponible au prix de 52 dollars.

Cet objet collector nous rappelle que le film sorti il y a 30 ans n’a pas pris la moindre ride. Ce n’est pas la première fois que la marque Build-A-Bear s’associe aux films cultes de l’Histoire du cinéma. En effet, elle avait déjà proposé des modèles exclusifs en partenariat avec Le Seigneur des Anneaux, Star Wars ou encore Marvel. Cette fois, la marque change radicalement d’univers. Mais la peluche s’arrache déjà dans tous les magasins du groupe.

Alors qu’un retour de Beetlejuice semble désormais définitivement compromis, cette surprise remet un peu de baume au cœur. Pour le moment, aucune sortie n’est confirmée en France pour ce modèle. Mais les fans les plus impatients peuvent la commander en ligne. Attention cependant aux frais de douane qui peuvent faire monter l’addition.

Source : Screenrant