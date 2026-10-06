« Bien plus intéressante qu’il n’y paraît » : la PS5 Slim aurait changé de l’intérieur, et Sony n’en a pas dit un mot

Un technicien a ouvert la PS5 Slim édition Wolverine et y a trouvé une carte mère inédite, avec une pile enfin remplaçable et un refroidissement inspiré de la PS5 Pro. Sony garde le silence, et un seul exemplaire a été démonté à ce jour.

La PS5 Slim de Sony, dont une révision interne aurait été repérée dans l’édition Wolverine. © Sony

Le 1er octobre 2026, le technicien et moddeur Modyfikator89 a publié sur X le démontage d’une PS5 Slim en édition limitée Marvel’s Wolverine. Sous la coque, il a découvert une carte mère référencée EDM-051, que Sony n’a jamais présentée publiquement. Son verdict : une révision “bien plus intéressante qu’il n’y paraît”.

This is crazy. 👀



In Poland, the Wolverine PS5 is already getting hard to buy locally. In some retail chains you can’t simply walk into a store and grab one you have to order it first.



What happened? Is demand really that high, or are the current batches already disappearing?… pic.twitter.com/GBd60wMcjZ — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) October 2, 2026

PS5 Slim EDM-051 : une pile CR2032 enfin remplaçable

La pile bouton CR2032 alimente l’horloge interne de la console. Sur les PS5 Slim précédentes, elle logeait sous la carte mère, ce qui imposait un désossage presque complet pour l’atteindre. D’après le technicien, elle se remplace désormais, même s’il ne détaille aucune procédure.

Un détail aujourd’hui, un soulagement dans dix ans, quand la pile rendra l’âme.

Refroidissement de la PS5 Slim : une barrière de métal liquide façon PS5 Pro

Le métal liquide, qui évacue la chaleur entre la puce principale et le dissipateur, serait mieux contenu. Sa barrière de protection a été redessinée et laisserait moins de surface exposée, une approche proche de celle de la PS5 Pro.

Compared with the 2025 Slim revision, which had already received the improved cooling system, Sony has changed things again.



The area around the APU / die and its protective surface looks different, and the liquid-metal containment appears to be closer to the approach used in… pic.twitter.com/fR0PLFTXvZ — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) September 30, 2026

Le dissipateur emploierait d’autres matériaux, et la puce chargée de stabiliser le signal HDMI céderait sa place à un modèle plus récent et moins coûteux. La révision de 2025 avait déjà retouché ce système de refroidissement.

Prudence, toutefois. Ces constats sont visuels et proviennent d’une seule console : aucune mesure de température, de bruit ou de fiabilité ne les accompagne. Sony n’a rien confirmé, et personne ne sait encore si les PS5 Slim classiques vendues en France embarquent cette carte.

Les possesseurs d’une Slim actuelle n’ont donc aucune raison d’en changer.