OpenAI vient d’améliorer la dictée vocale dans ChatGPT pour la rendre plus rapide et plus fiable. La transcription textuelle s’affiche désormais en temps réel, sans temps de latence. En outre, la limite d’enregistrement de 10 minutes a été levée.

© Gemini / Tom’s Guide

Plutôt que d’écrire vos prompts à la main, ChatGPT vous permet de les déclamer à haute voix et de gagner ainsi un temps précieux. La dictée vocale est d’ailleurs privilégiée lorsqu’il s’agit de transmettre une requête complexe nécessitant de nombreuses instructions. Si vous avez l’habitude d’interagir avec l’IA par la voix, nous avons une bonne nouvelle pour vous. OpenAI vient d’annoncer deux améliorations notables.

“La dictée dans ChatGPT devient plus rapide et plus fiable. Avec Live Dictation, votre parole se transforme en texte pendant que vous parlez, ce qui vous permet de passer moins de temps à attendre que votre message finisse d’être transcrit. Parlez à cœur joie !” annonce OpenAI dans une publication sur X.

Dictation in ChatGPT is getting faster and more reliable.



With Live Dictation, your speech turns into text as you talk, so you spend less time waiting for your message to finish transcribing.



Yap away! pic.twitter.com/sav9p2fyyu — ChatGPT (@ChatGPT) November 18, 2026

ChatGPT passe à la dictée vocale en temps réel et supprime la limite des 10 minutes

Les mots s’affichent désormais en temps réel, au fur et à mesure que vous les déclamez. La soumission de votre requête vocale devient ainsi plus rapide et plus fiable. Par ailleurs, vous avez désormais la possibilité de soumettre des prompts vocaux beaucoup plus longs. ChatGPT a levé la limite d’enregistrement bloquée jusqu’ici à dix minutes. Vous pouvez enfin prendre le temps de détailler vos requêtes complexes sans vous brider.

Ces deux améliorations devraient vous faire gagner sensiblement en productivité lorsque vous utilisez l’agent conversationnel. La dictée en temps réel est en cours de déploiement dans le monde entier sur iOS, Android, la version Web et l’app desktop. Tous les forfaits sont éligibles.

Dictation now streams text live as you speak.



Faster submission, improved reliablity, and no more 10m limit. https://t.co/kpechnorJV — Atty Eleti (@athyuttamre) November 18, 2026

ChatGPT continue de s’enrichir au fil des mises à jour. Depuis quelques jours, l’agent conversationnel est notamment capable de générer de véritables GIF animés. Fin octobre, OpenAI avait déployé ChatGPT Slides, un outil collaboratif permettant de créer des présentations à partir de vos discussions et de vos fichiers.