Les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais éditer leurs Stories après les avoir publiées. Une amélioration bienvenue réclamée depuis longtemps. Les usagers disposent toutefois d’un temps limité pour effectuer leurs modifications.

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Les utilisateurs d’Instagram réclamaient cette fonctionnalité depuis belle lurette. Ils peuvent désormais modifier les Stories après les avoir publiées. C’est une amélioration bienvenue : plus besoin de supprimer une Story pour y apporter une correction et perdre ainsi les vues, les mentions J’aime et les réponses déjà recueillies. Si cela peut sembler anodin pour le commun des mortels, c’est loin d’être le cas pour les créateurs et les marques, pour qui chaque interaction compte.

Adam Mosseri, patron du réseau social, a annoncé la nouveauté sur son compte Instagram. “Beaucoup d’entre vous réclamaient cette fonctionnalité, alors je suis ravi de pouvoir enfin vous la proposer”, se félicite le dirigeant. Cette option, en test depuis avril dernier, devrait simplifier la vie des créateurs de Stories, qui n’auront plus à supprimer leur publication pour la corriger.

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Instagram permet enfin de modifier ses Stories après publication

Mais quels éléments pourrez-vous concrètement modifier après coup ? Il sera possible d’ajouter des autocollants et des dessins, de corriger les fautes de frappe, d’ajuster le texte, et même de changer la musique de fond. Une fois chose(s) faite(s), la Story éditée affichera la mention “Modifiée”.

Cette nouveauté appréciable s’accompagne toutefois d’une contrainte importante. Les usagers pourront effectuer leurs modifications uniquement dans les 15 minutes suivant la publication. Une fois ce délai écoulé, l’édition d’une Story ne sera plus possible. Les usagers devront forcément la supprimer puis la republier pour corriger une éventuelle coquille.

Accéder à la fonctionnalité d’édition n’a vraiment rien de sorcier :

Ouvrez votre Story sur Instagram.

Cliquez sur le menu à trois points.

Appuyez sur Modifier la Story.

© Adam Mosseri

Trois autres améliorations annoncées

En parallèle, Instagram a annoncé d’autres améliorations pour les Stories. La plateforme simplifie notamment la sélection de plusieurs images à intégrer dans une même publication. Elle propose en outre des arrière-plans pour les images mal cadrées au format des Stories ainsi de nouveaux autocollants avec des polices, couleurs et formes inédites.