Black Widow : les créateurs de Yelena Belova accusent Marvel d’arnaque financière

Crédit : Marvel Studios

Depuis la sortie de Black Widow, rien ne va plus pour le long-métrage final de Natasha Romanoff. Censé relancer le MCU en pleine pandémie, le film a été largement piraté. Sans oublier le conflit opposant Scarlett Johansson et Disney, maison-mère de Marvel Studios. Et aujourd’hui, Devin Grayson et J.G. Jones, créateurs de Yelena Belova incarnée par Florence Pugh, se retournent contre le studio. Le duo accuse le groupe d’arnaque financière. On vous résume l’affaire.

Une somme partagée entre plusieurs créateurs

Crédit : Marvel Studios

En 1999, Devin Grayson et J.G. Jones donnent naissance à Yelena Belova. Un personnage intégré à Black Widow et au MCU en plus d’éléments de l’intrigue de la mini-série Marvel Knights du duo. Marvel Studios leur a promis un chèque de 25000 dollars chacun… transformé en 5000 dollars par personne. Devin Grayson déclare qu’elle a signé un accord en 2007 assurant cette somme à l’intégration de Yelena Belova dans le MCU.

Marvel Studios a ajouté un bonus de 2000 dollars pour une série télévisée d’une heure et 1000 dollars pour 30 minutes. Mais au lieu de percevoir l’un de ces montants pour Hawkeye diffusé sur Disney+, Marvel Studios lui a versé… 300 dollars.

Grâce à ses avocats, Devin Grayson a découvert pourquoi son paiement a diminué. Le contrat parlait de 25 000 dollars partagés entre elle et J.G. Jones. Sans oublier une partie reversée à d’autres titulaires de personnages de Black Widow. À savoir les créateurs de Red Guardian et Melina Vostokoff. Résultat, il reste 5000 dollars.

J.G. Jones, visiblement remonté, déclare de son côté : « Après avoir discuté avec des créateurs, les offres financières de Marvel Studios ressemblent à un leurre. Ils lancent une grosse somme puis, petit à petit, réduisent le paiement réel ».

Une situation récurrente chez Marvel Studios

Crédit : Marvel Studios

Ce n’est pas la première fois que Marvel Studios est accusé d’être incorrect avec les artistes. Joe Casey et Ed Brubaker, co-créateurs respectifs d’America Chavez et du Soldat de l’Hiver, se sont exprimés à ce propos.

Pour le Soldat de l’Hiver, son apparition dans Civil War est considérée comme un caméo ! Bucky Barnes, pourtant central dans l’intrigue, n’est présent « que » 22 minutes. Marvel Studios estime que cette courte présence justifie un petit paiement auprès d’Ed Brubaker.

Source : Super Hero Hype