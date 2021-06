Bloodborne sur PS5 : le remaster sortirait cette année

Le remaster de Bloodborne sur PS5 fait parler de lui depuis déjà plusieurs jours. Désormais, sa date de sortie se précise également. Selon un leaker français, l’un des jeux les plus appréciés de la PS4 arriverait cette année sur la PS5.

Sorti en 2015, Bloodborne est l’un des meilleurs jeux de la PS4, du moins pour les joueurs qui apprécient son gameplay punitif. Son développeur FromSoftware qui va bientôt sortir Elden Ring créé en collaboration avec George R.R. Martin s’apprêterait à lancer le remaster de Bloodborne sur PS5. Cette rumeur circule depuis déjà quelques jours sur les réseaux. En effet, une source a récemment annoncé que le remaster serait présenté lors d’un évènement PlayStation.

Quelques jours après cette première rumeur, le remaster de Bloodborne refait parler de lui sur Twitter. Il s’agit cette fois-ci de sa date de sortie. Selon le leaker français SoulsHunt, le remaster de Bloodborne sur PS5 sortira cette année. Cependant, nous n’avons pas encore de date de sortie plus précise.

Bloodborne Remastered arriverait cette année sur PS5 et plus tard sur PC

D’après SoulsHunt, FromSoftware n’a pas prévu de sortir la suite de Bloodborne, mais plutôt son remaster. Il a précisé que le studio met la priorité sur de nouvelles franchises comme Elden Ring sûrement. De plus, non seulement le remaster de Bloodborne sortira cette année sur PS5, mais il arrivera également sur PC. Néanmoins, le leaker a prévenu que ce sera « plus tard » donc peut-être l’année prochaine, voire 2023.

Beaucoup attendent une suite à Bloodborne mais cela n'arrivera pas. FS préfère se focaliser sur de nouvelles IPs



D’ailleurs, le remaster ne sera pas développé par FromSoftware ou Bluepoint (Demon’s Souls Remake), mais SoulsHunt promet qu’il sera « ambitieux ». Un internaute lui a demandé ce qu’il entend par là. Il a répondu : « le fait que ça ne soit pas seulement du 4K/60 FPS ». Il faut donc probablement s’attendre à des améliorations au niveau du gameplay et une éventuelle prise en charge complète de la manette DualSense avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Bloodborne est d’ailleurs déjà jouable à 60 FPS sur PS4, mais il faut installer un patch officieux et disposer d’une console jailbreakée.

Enfin, le remaster de Bloodborne sur PS5 est sans aucun doute très attendu par les joueurs. Ces derniers devront cependant patienter en attendant une annonce officielle. Ils pourront notamment s’occuper avec le remaster de A Plague Tale : Innocence en 4K qui serait le jeu PS5 gratuit du PlayStation Plus pour le mois de juillet.

