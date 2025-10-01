BMW rappelle des milliers de véhicules pour risque d’incendie, les modèles concernés

Le constructeur automobile BMW procède à un vaste rappel de voitures dans le monde entier. La raison : un problème détecté au niveau du démarreur, qui pourrait provoquer, dans certaines situations, un incendie.

Incendie possible : 330i, X3, Z4 et d’autres modèles BMW concernés par un rappel massif

La marque allemande n’a pas communiqué le chiffre global, mais on sait déjà que 136.500 véhicules sont concernés en Allemagne et environ 196.000 aux États-Unis. En Belgique, ce rappel touche aussi plusieurs milliers d’automobilistes.

Tous les propriétaires recevront un courrier officiel pour être informés de la marche à suivre. BMW souligne toutefois que les voitures restent utilisables en attendant la réparation.

Quels modèles sont touchés ?

Les modèles concernés ont été produits entre septembre 2015 et septembre 2021 dans différentes usines européennes et asiatiques. Aux États-Unis, la NHTSA (l’agence américaine de sécurité routière) cite notamment les 330i, 530i, 430i, 230i, Z4, X3 et X4.

Le défaut provient d’une infiltration d’eau dans le démarreur. Avec le temps, cela peut provoquer de la corrosion et empêcher le moteur de démarrer. Dans certains cas, cette infiltration entraîne aussi un court-circuit qui provoque une surchauffe. Le risque le plus grave reste un départ de feu dans le compartiment moteur.

Des précautions à prendre

En attendant que les réparations soient effectuées, BMW conseille aux conducteurs de stationner leurs voitures en extérieur et à distance des bâtiments. En effet, le problème peut survenir même lorsque le véhicule est à l’arrêt.

La marque n’a pas encore précisé le coût global de cette opération mondiale. Mais les correctifs consisteront principalement à remplacer le démarreur. Pour certains modèles, l’installation d’une batterie plus puissante sera également nécessaire.

BMW assure que les clients concernés seront pris en charge et que les interventions se feront dès que possible.

