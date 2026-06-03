Google ajoute un rempart inédit contre les appels frauduleux sur Android

Décrocher son téléphone est devenu un exercice de confiance. Entre les numéros usurpés, les faux conseillers bancaires et les arnaques toujours plus sophistiquées, il devient difficile de savoir qui se trouve réellement à l’autre bout du fil. Google annonce une nouvelle fonction destinée à rétablir cette confiance sur Android.

Google déploie une vérification d’identité des appels basée sur le RCS afin de limiter les risques d’usurpation de numéro sur Android © Google

Le téléphone reste l’un des outils de communication les plus utilisés au quotidien. Pourtant, il constitue aussi l’un des terrains de jeu favoris des escrocs. Chaque jour, des milliers de personnes reçoivent des appels affichant un numéro familier alors que leur interlocuteur n’a aucun lien avec celui-ci.

Pour tenter de répondre à ce problème, Google introduit un système de vérification capable de confirmer l’identité d’un correspondant enregistré dans vos contacts. Une évolution discrète en apparence, mais qui pourrait changer la manière dont nous répondons à certains appels.

Un échange sécurisé entre deux smartphones

Lorsqu’un appel provient d’un contact connu, les téléphones concernés peuvent désormais effectuer une vérification automatique grâce au protocole RCS, déjà utilisé pour les échanges de messages modernes sur Android.

Concrètement, les appareils communiquent entre eux via une connexion chiffrée afin de s’assurer que l’identité affichée correspond bien à la personne qui appelle. Cette vérification se déroule en quelques instants, sans interrompre l’expérience de l’appel.

L’intérêt est évident. Un numéro de téléphone peut être falsifié, une voix peut être imitée à l’aide d’outils d’intelligence artificielle… En revanche, reproduire cette authentification sécurisée devient beaucoup plus complexe pour un fraudeur.

Le principe dévoilé par Google © Google

Une arrivée progressive sur Android

La fonction repose sur plusieurs services de Google puisque les deux correspondants doivent utiliser les applications Téléphone, Messages et Contacts de l’entreprise pour bénéficier de cette vérification.

Le lancement commence sur les smartphones Pixel ; Google prévoit ensuite une extension vers d’autres appareils fonctionnant sous Android 12 ou une version plus récente.

Source : Google