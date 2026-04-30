Bon plan NordVPN : jusqu’à -77 % pour les French Days, l’une des offres les plus agressives de l’année !

Pour les French Days, NordVPN lance une promotion exclusive sur ses abonnements 25 mois avec 1 mois offert, valable uniquement jusqu’au 5 mai. Une fenêtre courte pour s’abonner au VPN le plus populaire du marché à son prix le plus bas de l’année !

©Petter Lagson / Unsplash

Si les VPN ont longtemps souffert d’une image d’outil technique réservé aux initiés, c’est aujourd’hui l’un des services de cybersécurité les plus utilisés par les particuliers, pour des usages aussi concrets que variés : sécuriser sa connexion sur un Wi-Fi public, contourner les restrictions géographiques sur les plateformes de streaming, masquer son adresse IP ou protéger ses données de navigation des regards indiscrets.

Sur ce marché très concurrentiel, NordVPN s’est imposé comme la référence mondiale grâce à un équilibre difficile à battre entre performance, sécurité et simplicité. Avec plus de 9 300 serveurs répartis dans 211 pays, une politique stricte de zéro log et des audits de sécurité indépendants réguliers, il est régulièrement classé numéro un mondial par les médias tech spécialisés. Et pour les French Days, la marque ne lésine pas sur les promos !

Un chiffrement de nouvelle génération, une protection anti-menaces et jusqu’à 10 appareils simultanés

Voici les trois formules disponibles pendant les French Days NordVPN, jusqu’au 5 mai à minuit, sur abonnement de 25 mois avec 1 mois offert :

Formule Basique à 2,87 €/mois (-75 %) : VPN complet, Protection Anti-menaces Pro, connexion sur 10 appareils simultanés

: VPN complet, Protection Anti-menaces Pro, connexion sur 10 appareils simultanés Formule Plus à 3,35 €/mois (-77 %) : tout ce qui précède, plus NordPass le gestionnaire de mots de passe

: tout ce qui précède, plus NordPass le gestionnaire de mots de passe Formule Ultime à 5,94 €/mois (-72 %) : tout ce qui précède, plus NordLocker pour le stockage chiffré et une protection contre les appels frauduleux

Les trois formules incluent une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Découvrir l’offre

Une offre limitée au 5 mai, c’est maintenant qu’il faut agir

À partir de 2,87 €/mois sur 25 mois avec 1 mois offert, NordVPN atteint pendant les French Days l’un de ses tarifs les plus bas de l’année sur une offre qui, elle, n’a rien de bradé. Si vous envisagiez de vous abonner à un VPN, c’est clairement le meilleur moment pour franchir le cap. L’offre disparaît le 5 mai à minuit.

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