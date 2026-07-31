Problème de batterie sur les Pixel : Google déploie un correctif mais il y a un hic

Depuis plusieurs mois, les utilisateurs de Pixel signalent une consommation anormale de la batterie de leur smartphone. Google assure avoir déployé un correctif mais le problème persiste chez certaines personnes.

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Ces derniers mois, les smartphones Pixel ont subi une flopée de problèmes, entre les bugs d’écran, les craquements sonores et les soucis de batterie. Depuis avril, nombre d’usagers déplorent une chute anormale de l’autonomie de leur smartphone à la suite de mises à jour système. Un dysfonctionnement très embêtant que Google peine à réparer.

Sur le fil de discussion dédié au problème, le géant de la téléphonie mobile assure qu’un correctif est désormais disponible. Google l’a intégré dans la mise à jour de juillet pour les Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro, Pixel 9, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro, Pixel 10 et Pixel 10a. Les Pixel 8a et 9a le recevront quant à eux en septembre.

Pixel : Google déploie un correctif mais les problèmes d’autonomie persistent

Google n’a toutefois fait aucune mention des Pixel 7 et Pixel 8 alors même que ces modèles sont touchés à l’instar des Pixel plus récents. Autre motif légitime d’exaspération : plus de 50 commentaires contestent la clôture du ticket, assurant que la chute anormale de la batterie n’est toujours pas réglée chez eux malgré la mise à jour.

“Le problème persiste sur le Pixel 10 Pro avec le correctif de juillet, version CP2A.260705.006. Vous n’avez donc pas corrigé ce problème dans ce correctif, contrairement à ce que vous affirmez”, dénonce ainsi un usager touché. “Le problème persiste sur mon P9P (version CP2A.260705.006). Veuillez rouvrir ce rapport de bug et corriger cette importante consommation de batterie”, exhorte un autre.

Espérons que Google parvienne enfin à terme à corriger définitivement le souci sur tous les modèles concernés. Une autonomie en berne nuit fortement à l’expérience utilisateur au quotidien, contraignant les possesseurs de Pixel à recharger leur appareil plus souvent.