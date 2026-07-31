Voyageurs, des escrocs se font passer pour votre compagnie aérienne pour vous voler

Méfiance si vous cherchez à faire une réclamation pour votre vol. De faux groupes Facebook usurpent l’identité de célèbres compagnies aériennes, se faisant passer pour leur véritable service client pour mieux vous détrousser.

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Vol annulé, réclamation, demande de remboursement… Face aux difficultés pour joindre leur compagnie aérienne, certains passagers peuvent être tentés de se tourner vers d’autres canaux de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Ils risquent alors de se faire piéger par des cybercriminels se faisant passer pour des membres légitimes du service client.

Dans un rapport récent, Surfshark a notamment identifié 39 groupes Facebook frauduleux qui se présentent comme les services d’assistance des plus grandes compagnies européennes à l’instar de British Airways, Jet2, KLM et Vueling. Pour mettre au jour le pot aux roses, un chercheur de la société de cybersécurité a joint l’un de ces faux groupes en contactant le numéro WhatsApp indiqué dans la description.

British Airways, Jet2, KLM, Vueling… Attention aux faux services clients sur Facebook

Il a alors été mis en relation avec un certain “George Harrison Customer Care”, utilisant un compte WhatsApp Business afin de donner une apparence de légitimité. Une fois la communication établie, le fameux “Georges” a insisté pour rester au téléphone, une technique éprouvée visant à maintenir la pression et à empêcher la victime de prendre du recul sur l’arnaque en cours.

“L’agent a expliqué qu’ils utiliseraient le remboursement de la compagnie aérienne pour acheter un nouveau billet d’avion. L’absence de confirmation de vol ou de remboursement n’avait pas d’importance ; ils ont affirmé qu’ils s’occuperaient de tout”, détaille Surfshark. Le chercheur a ensuite reçu un formulaire Google à remplir. Il devait notamment préciser les informations suivantes :

Nom complet

Adresse e-mail

Numéro de confirmation/réservation

Date de naissance

Numéro de téléphone

Pays de résidence

Adresse

Motif du remboursement ou de l’indemnisation

Montant à rembourser ou à indemniser

Adresse de paiement

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Les escrocs cherchent à accéder à votre compte bancaire

Une fois le formulaire envoyé, l’escroc a demandé au chercheur de télécharger WorldRemit, application de transfert d’argent international, et de créer un compte avec le mot de passe “Refundme2026”. Or, un tel remboursement est normalement directement effectué sur le moyen de paiement initial. Les clients n’ont pas à installer une application de transfert d’argent ou à ouvrir un compte avec un mot de passe choisi par leur interlocuteur.

“Une fois que le passager est convaincu de lier ses coordonnées bancaires/carte ‘pour que le remboursement puisse être traité’, le compte est approvisionné. L’escroc peut alors se connecter et effectuer des virements vers un destinataire qu’il contrôle (par exemple, un point de retrait d’espèces ou un portefeuille mobile, plus difficiles à tracer)”, explique la fournisseur de VPN.

Pour éviter de vous faire avoir, vous devez redoubler de vigilance. Si vous avez une réclamation concernant votre vol, privilégiez toujours les canaux de contact officiels indiqués sur le site de la compagnie aérienne. Contrôlez également vos émotions. Un vol annulé, un remboursement en attente ou toute autre situation frustrante peuvent générer du stress que les escrocs exploiteront pour vous faire agir dans la précipitation.