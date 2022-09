Bose QC Earbuds II : ces écouteurs sans fil adaptent le son à vos oreilles

Les QC Earbuds II de Bose sont officiels. Le constructeur américain a présenté ses nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Plus compacts et plus performants, ils viennent affronter sereinement un marché déjà saturé.

Deux ans que nous attendions une nouvelle version des écouteurs haut de gamme de Bose. Sortis fin 2020, les QC Earbuds nous avait subjugué par le rendu de leur réduction de bruit active (RBA) et la qualité de leurs appels surtout en environnement bruyant. On s’approchait de la qualité d’un casque.

Bose QC Earbuds II ©Bose

Mais ils étaient gros ces QC Earbuds et il leur manquait quelques fonctionnalités comme le multipoint et des commandes complètes sur les écouteurs.

Malheureusement, Bose n’est pas très transparent sur l’ensemble des caractéristiques de ses écouteurs. Il faudra attendre de les avoir en main pour vérifier les deux points cités ici.

Quel est le prix des QC Earbuds II ? Quand sortent-ils ?

Les Bose QC Earbuds II sont en précommande dès aujourd’hui. Ils seront en vente le 29 septembre. Leur prix public est de 299,95 €, c’est 20 € de plus que les QC Earbuds de première génération. A côté de cela, ils se placent en frontal avec les AirPods Pro 2 tout juste présentés par Apple. Une bataille rangée est à prévoir.

Des écouteurs bien plus petits que les QC Earbuds

En revanche, et ça se voit, un grand travail a été effectué sur la taille des écouteurs. Exit le format oreillette Bluetooth qui déborde de partout. Non, on a avec les QC Earbuds II un design plus discret, mais toujours allongé. Ils sont 33% plus compacts que les précédents pour un poids de 6 grammes. Là aussi on est gagnant.

Bose QC Earbuds II ©Bose

L’étui surtout a été totalement repensé. Enfin, on pourra le ranger dans une poche, ses dimensions ayant drastiquement été revues à la baisse.

Au port, les QC Earbuds II troquent l’ailette fixe pour des modèles amovibles. Plusieurs tailles sont fournies pour fixer les écouteurs dans l’oreille. Des embouts viennent compléter cette panoplie afin d’assurer la meilleure étanchéité sonore possible.

Bose QC Earbuds II ©Bose

CustomTune, la calibration automatique par Bose

D’ailleurs, Bose implique aussi un système de calibrage automatique de ses écouteurs. Nommé CustomTune, cette technologie se déclenche à chaque fois que les écouteurs sont insérés dans les oreilles. Une tonalité est émise et récupérée par un micro situé dans l’écouteur. Le but ? Analyser la réponse et adapter à la volée « les performances audios et la réduction de bruit active en une demi-seconde », explique Bose.

On retrouve ici le souci qu’a Bose de proposer un produit clé en main qui ne nécessite que peu de réglages (et laisse aussi peu de latitude en ce sens).

Bose QC Earbuds II ©Bose

CustomTune permet d’optimiser le profil sonore en fonction de chaque oreille pour rendre le son comme l’a voulu l’artiste. Côté réduction de bruit active, cette analyse inédite permet d’attaquer l’annulation des fréquences les plus retors par l’intermédiaire des quatre micros compris dans chaque écouteurs : voix et cris de bébé en tête. On a hâte de les mettre à l’épreuve !

Un mode transparence qui calme les bruits soudains

D’un autre côté, on a le mode Aware, introduit via mise à jour sur les QC Earbuds de première génération. Assisté par la technologie ActiveSense, ce mode transparence s’attache à laisser entendre les sons extérieurs comme si l’on ne portait aucun écouteur. Mieux, on a une sorte d’hybridation de ce mode puisqu’en cas de bruit soudain et fort, les écouteurs baisse automatiquement leur intensité pour ne pas gêner l’utilisateur.

En audio, rien de mieux que l’AAC

Bose ne détaille pas par le menu sa partie son. On sait qu’ils sont compatible Bluetooth 5.3, mais rien ne dit qu’ils acceptent le codec Bluetooth LC3 qui vient normalement avec cette norme. SBC et AAC, voilà ce qui a pour l’instant été annoncé.

Commandes tactiles (sont-elles complètes ?)

Les commandes sont toujours tactiles. On avait obtenu le contrôle du volume par glissement via une mise à jour des QC Earbuds. Il est toujours présent à côté des autres fonctions. Néanmoins, rien ne nous assure que l’on puisse adresser toutes les commandes nécessaires sur les deux écouteurs (lecture/pause, piste suiv/préc, volume, réduction de bruit, assistant vocal).

Bose QC Earbuds II ©Bose

6 heures d’autonomie, mais une charge lonnnnngue

L’autonomie serait de 6 heures sur une charge, avec réduction de bruit active. Le boîtier contient trois charges supplémentaires pour une total de 24 heures d’écoute théoriques. Il faut 1 heure pour une charge complète des écouteurs et 20 minutes pour deux heures d’écoute. Ca nous paraît long d’autant que le boîtier nécessite quant à lui 3 heures de charge en USB-C.

Bose achève la présentation des QuietComfort Earbuds II en précisant que « des mises à jour seront publiées au fil du temps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. » Voyant tous les ajouts faits aux QC Earbuds depuis leur sortie, on est enclin à les croire !