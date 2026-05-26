Bouygues Telecom a 30 ans : deux nouvelles offres, dont une Bbox avec un avantage rare

Pour ses 30 ans, Bouygues Telecom lance deux offres promotionnelles disponibles dès aujourd’hui. La plus notable : une Bbox fibre à 30 euros par mois avec 24 mois d’Amazon Prime inclus, un avantage rarement proposé sur une telle durée. Un forfait mobile “Anniversaire” complète le dispositif, avec 350 Go et une couverture internationale étendue.

Bouygues Telecom, qui soufflera officiellement ses 30 bougies le 29 mai, inaugure la semaine avec deux nouvelles offres. L’opérateur, qui avait inventé le concept même de forfait mobile en 1999, cherche à capitaliser sur cet anniversaire pour recruter des abonnés engagés.

Une Bbox fibre avec Amazon Prime offert pendant 24 mois

La Bbox Anniversaire 30 ans est proposée à 30 euros par mois la première année (37 euros ensuite pour les clients non convergents), avec engagement de 12 mois. Les clients qui détiennent déjà un forfait mobile Bouygues Telecom de 20 Go ou plus conservent le tarif de 30 euros sans hausse. Côté technique, on retrouve l’équivalent de l’ancienne Bbox Must : jusqu’à 2 Gbit/s en descendant, 900 Mbit/s en montant, WiFi 6E et environ 180 chaînes TV.

Le vrai argument commercial tient dans les 24 mois d’Amazon Prime inclus. À 6,99 euros par mois en tarif normal, cela représente environ 168 euros d’économie sur deux ans. L’activation doit se faire dans les trois mois suivant la mise en service. Bouygues Telecom rembourse également jusqu’à 100 euros de frais de résiliation de l’ancien fournisseur.

Un forfait mobile taillé pour les voyageurs

Le forfait Anniversaire 30 ans, affiché à 30 euros par mois la première année (40 euros ensuite), propose 350 Go utilisables en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse, auxquels s’ajoutent 40 Go dans plus de 150 destinations (États-Unis, Canada, Japon, Turquie, Maroc, Tunisie). L’engagement est de 24 mois, lié au subventionnement d’un smartphone inclus dans l’offre.

L’opérateur accompagne ces lancements d’un jeu-concours baptisé “Je remonte le temps”, avec plus de 1 000 lots high-tech et 150 000 euros de gains à distribuer. Les offres sont disponibles dès aujourd’hui.