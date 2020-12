Bouygues Telecom : lancement prochain d’un player 4K avec écran intégré ?

Crédit : LaFibre.info / @Makara

Une poignée de mois après avoir lancé son service de box dématérialisée Bbox Smart TV, Bouygues Telecom pourrait dévoiler un nouveau player 4K. Quelques photos de ce nouveau boîtier TV viennent de faire leur apparition sur lafibre.info. Le fournisseur d’accès à Internet ne l’a pas encore officialisé, mais on peut supposer que l’annonce ne devrait plus tarder (peut-être en début d’année prochaine) si les clients commencent déjà à en bénéficier.

Un player 4K attendu depuis… 2 ans

Le FAI a fait le choix d’un boîtier plutôt sobre et assez léger (400 grammes) et compact (155 x 155 x 30 mm), avec comme seule originalité la présence d’un écran en façade permettant de voir le programme en cours de diffusion. Mis à part cette fonctionnalité, cette Bbox TV est tout ce qu’il y a de plus classique pour un décodeur TV. On trouve à l’intérieur un processeur Broadcom quad-core BCM7271 (ARM Cortex-A53) cadencé à 1,6 GHz, 2 Go de mémoire vive et 16 Go d’espace de stockage, le tout fonctionnant sous Android TV 9.

Répondant au doux nom de Sapphire (ou UZW4020BYT pour les intimes), la box TV est fabriquée par Technicolor. Ses caractéristiques la placent toutefois derrière la Freebox Pop (et son SoC Amlogic S905X2) en terme de performances. Impossible en revanche de savoir si elle sera associée à l’actuelle Bbox fibre Wi-Fi 6, l’une des meilleurs box de notre comparatif de box Internet.

Crédit : LaFibre.info / @Makara

Détail intéressant, la base de cette box TV est en préparation depuis près de deux ans chez Bouygues Telecom (les premières traces sur Geekbench remontent à septembre 2018), mais elle n’aurait été certifié par Google qu’en octobre dernier. Netflix la mentionne d’ores et déjà parmi les produits compatible avec son offre, d’autant qu’elle serait capable de diffuser du contenu en 4K HDR. Bouygues Telecom ne semble donc pas encore avoir totalement renoncé aux box physiques.

Source : LaFibre.info