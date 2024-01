Voici l’opérateur numéro un de l’Internet fixe et Wi-Fi en 2023

Selon nPerf, la qualité de l’Internet fixe et Wi-Fi en France s’est améliorée en 2023. Parmi les quatre opérateurs, Bouygues Telecom a été le meilleur opérateur sur tous les critères de performance, toutes technologies confondues, FTTH, xDSL).

L’année 2023 a été marquée par une amélioration générale de la performance des réseaux Internet fixes et Wi-Fi en France, selon l’étude réalisée par nPerf, une application gratuite qui permet d’évaluer la qualité de la connexion Internet.

Parmi les quatre opérateurs français, Bouygues Telecom s’est distingué en offrant à ses abonnés les meilleures performances, toutes technologies confondues (FTTH, xDSL), et les meilleures performances globales de l’Internet en Wi-Fi.

Bouygues Telecom, n°1 de l’Internet fixe selon nPerf

Bouygues Telecom a donc pris la tête du classement des opérateurs Internet fixes en 2023, avec un score de 191 719 nPoints, devançant Free (181 717 nPoints), Orange (176 403 nPoints) et SFR (172 849 nPoints). Le score nPerf prend en compte les mesures des débits et de la latence de façon à représenter la qualité de l’expérience utilisateur pour un usage commun d’Internet.

Bouygues Telecom a bénéficié de ses investissements dans les réseaux et dans les équipements de ses clients, qui disposent de box équipées de Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E, les dernières normes en matière de connexion sans fil. Bouygues Telecom a ainsi proposé les meilleurs débits descendant (378 Mb/s), montant (229 Mb/s) et la meilleure latence (13 ms) sur l’année 2023.

Free et Bouygues Telecom ont continué leur offensive en Très Haut Débit (12 millions de personnes n’y ont pas accès), qui représente plus de 85 % des tests effectués par les utilisateurs nPerf. Les deux opérateurs ont offert des débits descendants proches, supérieurs à 370 Mb/s en moyenne, et ont même dépassé les 400 Mb/s certains mois de l’année.

Orange et SFR ont également amélioré leurs performances Internet, mais sont restés en dessous de leurs concurrents. L’évolution des offres commerciales et des box proposées par les opérateurs fin 2023 et surtout en 2024 pourrait rendre la compétition plus serrée dans les prochains mois.

Internet fixe :

Débit descendant moyen Bouygues Telecom : 378 Mb/s Free : 376 Mb/s Orange : 369 Mb/s SFR : 365 Mb/s

Débit montant moyen Bouygues Telecom : 229 Mb/s Free : 227 Mb/s Orange : 224 Mb/s SFR : 222 Mb/s

Latence moyenne Bouygues Telecom : 13 ms Free : 14 ms Orange : 15 ms SFR : 16 ms

Score nPerf Bouygues Telecom : 191 719 nPoints Free : 181 717 nPoints Orange : 176 403 nPoints SFR : 172 849 nPoints



Bouygues Telecom, aussi leader de l’Internet Wi-Fi

Bouygues Telecom a également dominé le classement des opérateurs Internet Wi-Fi en 2023, avec un score de 147 557 nPoints, devant Orange (140 495 nPoints), Free (139 894 nPoints) et SFR (138 744 nPoints). Le score nPerf prend en compte les mesures des débits et de la latence ainsi que la performance de navigation web et streaming vidéo de façon à représenter la qualité de l’expérience utilisateur pour un usage commun d’Internet.

Bouygues Telecom a offert à ses clients la meilleure qualité de service Internet sur le réseau Wi-Fi domestique, en étant le meilleur sur tous les indicateurs mesurés : les débits descendant (223 Mb/s) et montant (153 Mb/s), la latence (16 ms), ainsi que la qualité de service (le browsing et le streaming).

Free et SFR ont amélioré leurs performances Wi-Fi tout au long de l’année 2023, mais n’ont pas réussi à rattraper le leader. Cependant, la Freebox v9, compatible avec le Wi-Fi 7, la nouvelle génération de Wi-Fi, pourrait booster les débits des utilisateurs équipés.

Orange, de son côté, a adopté une stratégie offensive, en proposant dès la fin de l’année 2023 sa Livebox 7 et en optimisant ses réseaux. Cette approche a porté ses fruits, permettant à Orange de se rapprocher de Bouygues Telecom au quatrième trimestre et de se positionner comme un challenger sérieux pour le leadership du marché.

Internet Wi-Fi :

Débit descendant moyen Bouygues Telecom : 223 Mb/s Orange : 219 Mb/s Free : 218 Mb/s SFR : 216 Mb/s

Débit montant moyen Bouygues Telecom : 153 Mb/s Orange : 151 Mb/s Free : 150 Mb/s SFR : 149 Mb/s

Latence moyenne Bouygues Telecom : 16 ms Orange : 17 ms Free : 17 ms SFR : 18 ms

Score nPerf Bouygues Telecom : 147 557 nPoints Orange : 140 495 nPoints Free : 139 894 nPoints SFR : 138 744 nPoints



Source : nPerf