Brosse à dents électrique ou manuelle : quelle est la meilleure ?

Les brosses à dents électriques sont-elles plus efficaces que les brosses à dents manuelles ? Laquelle faut-il choisir ? Voici ce que les chercheurs ont découvert au travers de plusieurs études menées sur différentes parties de la population.

Les brosses à dents électriques et manuelles partagent le même objectif, celui d’éliminer la plaque dentaire. On choisit généralement une brosse à dents en fonction de son budget et de ses préférences personnelles, mais elles ne sont pas toutes aussi efficaces. Plusieurs études ont été menées par des chercheurs pour déterminer le meilleur moyen d’éliminer la plaque dentaire.

Plusieurs types de brosses à dents – Crédit : Henrik Lagercrantz / Unsplash

Les dentistes basent principalement leurs recommandations sur l’âge de leurs patients. D’autres facteurs entrent aussi en compte. Par exemple, la recommandation n’est pas la même si vous venez d’avoir eu recours à la chirurgie dentaire.

Quelle brosse à dents choisir pour les enfants et les adolescents ?

Pour les enfants, la brosse à dents la plus efficace est la brosse à dents électrique. Qu’ils soient suffisamment indépendants pour se brosser les dents eux-mêmes ou qu’un parent les aide, l’électrique est la meilleure solution. Les résultats d’une étude publiée dans le Journal of Pediatric Dentistry démontrent que « pour la dentition primaire chez les enfants de 3 à 6 ans, la brosse électrique a réduit 32,3 % plus de plaque que la brosse à dents manuelle. Pour la dentition mixte chez les enfants de 7 à 9 ans, la brosse électrique a réduit 51,9 % de plaque que la brosse manuelle ».

Le constat est le même pour les adolescents. Des chercheurs ont donné une brosse à dents électrique à plusieurs adolescents pendant deux semaines. D’après les données partagées dans le BMC Oral Health journal, les adolescents qui ont utilisé une brosse électrique se brossaient les dents plus longtemps et avaient moins de plaque dentaire à la fin des deux semaines.

Les brosses à dents électriques éliminent donc plus efficacement la plaque dentaire que les brosses à dents manuelles. Mais alors, quel type de brosse électrique choisir ? Il existe notamment la brosse oscillo-rotative avec une tête ronde qui tourne et la brosse sonique qui reproduit des mouvements naturels de balayage. La Dr Hannah Kinsella recommande la brosse sonique. Elle a déclaré que : « je recommande aux patients d’utiliser une brosse à dents sonique parce que la brosse fait tout le travail pour vous, donc tout ce que vous avez à faire est de la déplacer autour de votre bouche et de ne pas appliquer trop de pression comme cela peut endommager les gencives ».

Quelle brosse à dents choisir après une chirurgie ou avec un appareil dentaire ?

Dans le cas d’une chirurgie dentaire, une brosse à dents manuelle souple à poils extra-fins est généralement conseillée. Elle est plus confortable à utiliser pendant la récupération, ce qui impacte l’hygiène bucco-dentaire. Une étude publiée dans The Scientific World Journal précise que les patients sont plus susceptibles d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire après une opération s’ils utilisent une brosse à dents confortable.

Enfin, des chercheurs de la revue Angle Orthodontist ont découvert que les brosses électriques oscillo-rotatives éliminent mieux la plaque que les brosses à dents électriques soniques pour les patients avec un appareil dentaire fixe.

Source : Live Science