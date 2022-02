Bugatti Chiron : sans argent, ils construisent à la main leur supercar

Non, à bord de cette Bugatti Chiron personne ne pourra jamais atteindre les 417 km/h qui pourraient couter cher à un millionnaire tchèque. Ici, c’est une réplique du modèle emblématique du constructeur français. Nul W16 à l’intérieur, mais un sage 4 cylindres Toyota. Mais ce n’est pas le point intéressant de cette histoire.

Bugatti Chiron faite maison – Crédit : NHẾT TV

Les youtubeurs de la chaîne NHẾT TV se sont mis en tête de « réaliser notre rêve de posséder une Bugatti Chiron, nous les gars qui n’avons pas beaucoup d’argent ». De là est née leur envie de construire eux-mêmes leur rêve.

Une Bugatti faite à la main à l’autre bout du monde

Ils sont partis d’une structure métallique pour reprendre les côtes de la belle Française. Là-dessus, ils se sont servis de cette base pour monter un moule en argile entièrement façonné à la main. Les lignes se dessinent sous leurs doigts agiles et la magie opère. Une couche de plâtre sur l’ensemble et voilà un moule qui peut accueillir la fibre de verre posée pièce par pièce.

Ils ont ensuite posé leur carrosserie sur un châssis tubulaire assemblé lui aussi dans leur jardin. Un moteur prend place à l’arrière, un gentil 4 cylindres qui permet de mouvoir la « bête ».

Le petit groupe a mis un an à terminer son projet. Le résultat final est tout bonnement bluffant. Le soin apporté au détail s’en ressent et surtout, les bricolages maison sont absolument invisibles, comme les grilles avant découpées dans du grillage ou encore le couvre moteur entièrement détaillé à la main dans un bloc de fibre de verre.

Peu d’argent, mais des idées plein la tête. Et un rendu superbe qui rend un bel hommage à la Bugatti Chiron originale, d’autant plus que cette réplique apparaît ici dans une livrée bleue et noire, emblématique de Bugatti.

De la Ducati en carton à la Bugatti en fibre de verre

Ce n’est pas la première Chiron de NHẾT TV. ll y a quelques années, ils avaient déjà créé une réplique en carton et à pédales, un autre concept. La chaîne n’en est pas à ses débuts. Elle compte plus d’un million d’abonnés et a déjà quelques projets dans les dents. A en croire leur historique, le groupe d’amis a débuté ses créations en 2019 en carrossant en carton un vélo pour en faire une réplique de Ducati. S’en sont suivis plusieurs projets du même acabit, puis sont arrivés les modèles plus aboutis comme une Ferrari 488 GTB et la Chiron qu’ils viennent d’achever.