BYD Atto 2 : performances étonnantes et prix cassé, le nouveau SUV arrive en Europe

Ça y est, il arrive : le BYD Atto 2 débarque en Europe avec une offre qui fait parler d’elle. Un SUV électrique alliant performance impressionnante et prix défiant toute concurrence. Avec son autonomie généreuse et son tarif attractif, il s’apprête à chambouler le marché européen de l’électrique.

L’Atto 2 (ou Yuan Plus) © BYD

Après le Yuan Up Vitality fraîchement débarqué en Chine, l’Atto 2, le tout nouveau SUV électrique de BYD, est sur le point de faire sensation en Europe. Ce modèle, qui a déjà conquis la Chine sous le nom de Yuan Plus, se profile comme un concurrent redoutable pour les véhicules électriques traditionnels sur le vieux continent. Avec un tarif alléchant et des caractéristiques impressionnantes, il semble bien parti pour séduire ceux qui rêvent d’une mobilité propre sans se ruiner.

Des performances impressionnantes à un prix défiant toute concurrence

L’Atto 2 ne se contente pas de briller par son prix attractif. Grâce à sa batterie Blade LFP de 50,1 kWh, ce SUV compact promet une autonomie de 401 km selon le cycle WLTP, une performance qui rivalise avec les meilleurs du marché. Cette batterie offre non seulement une densité énergétique supérieure, mais elle est aussi plus résistante aux températures extrêmes et a une durée de vie plus longue.

Pour ceux qui se demandent si l’Atto 2 est suffisamment dynamique, la réponse est oui : avec son moteur de 150 kW (204 ch), il peut passer de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. En Chine, son prix de départ est de seulement 12 600 €, ce qui le place en tête des véhicules électriques les plus abordables. En Europe, même avec les frais d’importation et les taxes, il devrait rester très compétitif, avec une fourchette estimée entre 18 000 et 20 000 €.

L’Atto 2 © BYD

Un design soigné et des équipements généreux

Mais l’Atto 2 ne se contente pas d’être économique ; il sait aussi se faire remarquer. Son design moderne et dynamique, avec des lignes épurées et une face avant distinctive, attire le regard. À l’intérieur, le SUV ne lésine pas sur la qualité.

Le tableau de bord est dominé par un grand écran tactile de 15,6 pouces, offrant une interface fluide et intuitive. Côté équipements de sécurité, l’Atto 2 est bien pourvu avec des aides telles que le freinage d’urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, et une caméra 360° pour une vue d’ensemble parfaite.

Avec une approche multicanale combinant concessionnaires traditionnels, partenariats locaux, et vente en ligne, le constructeur chinois vise à rendre ses véhicules accessibles au plus grand nombre tout en s’adaptant aux spécificités européennes. Le constructeur automobile chinois aura d’ailleurs battu un nouveau record de ventes en juin.