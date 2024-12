Cadeau idéal à petit prix : la Nintendo Switch Lite en promo pour Noël !

Noël approche et AliExpress frappe fort avec des promos jusqu’à -60% ! Profitez vite de la Nintendo Switch Lite en réduction avant le 15 décembre et offrez le cadeau parfait à prix mini.

©Nintendo

AliExpress célèbre La Saison des cadeaux à quelques jours de Noël ! Jusqu’au 15 décembre (inclus), l’enseigne propose ainsi des promotions exceptionnelles jusqu’à -60% sur de nombreux produits. Parmi eux, la Console Nintendo Switch Lite avec une réduction de -16%.

Elle se retrouve à 135,88€ au lieu de 177,28€ grâce au code GSFR018 et avec la livraison gratuite. Une réduction supplémentaire est prévue pour les lecteurs de Tom’s Guide (voir ci-dessous). Une offre idéale pour les gamers ou ceux qui cherchent le cadeau parfait à mettre sous le sapin pour ses proches ou ses enfants.

Nintendo Switch Lite : la console portable pensée pour le jeu en toute simplicité

La Nintendo Switch Lite est une console pensée pour ceux qui aiment jouer partout, que ce soit dans les transports ou chez des amis. Plus légère et compacte que la Switch classique, elle tient parfaitement en main grâce à ses commandes intégrées, idéales pour une utilisation nomade.

Avec son écran de 5,5 pouces, elle offre une qualité d’image satisfaisante tout en étant facile à transporter. Contrairement à la version standard, la Switch Lite ne se connecte pas à un téléviseur, se concentrant exclusivement sur l’expérience portable. Son design simplifié en fait un choix pratique et robuste pour les joueurs qui n’ont pas besoin des fonctionnalités de salon.

Côté jeux, la Switch Lite est compatible avec la plupart des titres de la bibliothèque Nintendo. Des incontournables comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Animal Crossing: New Horizons s’adaptent parfaitement à ce format portable.

Cependant, certains jeux nécessitant les Joy-Con détachables pour des fonctions comme les vibrations HD ou la détection de mouvement pourraient nécessiter des accessoires supplémentaires. En somme, la Switch Lite est un choix malin pour profiter de l’univers Nintendo en toute simplicité, sans compromis sur la qualité des titres proposés.

Pluie de codes promo chez AliExpress

Vous en voulez plus ? Rendez-vous donc rapidement chez AliExpress avant le 16 décembre pour profiter de toutes les promotions de Noël chez AliExpress.

Et ce n’est pas tout ! Le site propose également plusieurs codes promo exclusivement pour les lecteurs de Tom’s Guide :

FRTOMSGD003 pour 3€ de remise dès 29€ d’achat

pour 3€ de remise dès 29€ d’achat FRTOMSGD008 pour 8€ de remise dès 69€ d’achat

pour 8€ de remise dès 69€ d’achat FRTOMSGD018 pour 18€ de remise dès 139€ d’achat

pour 18€ de remise dès 139€ d’achat FRTOMSGD030 pour 30€ de remise dès 239€ d’achat

pour 30€ de remise dès 239€ d’achat FRTOMSGD050 pour 50€ de remise dès 369€ d’achat

pour 50€ de remise dès 369€ d’achat FRTOMSGD0100 pour 100€ de remise dès 759€ d’achat

Tous ces codes sont valables jusqu’au 15 décembre prochain à 23h59. Alors qu’attendez-vous pour en profiter ?



