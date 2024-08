Call of Duty Black Ops 6 : quel espace disque prévoir pour le téléchargement ?

Crédit : Activision

En novembre, on vous avertissait de la configuration PC minimum pour jouer à Call of Duty: Modern Warfare III. Comme d’habitude, la taille du téléchargement avait de quoi en rebuter plus d’un. C’est maintenant au tour du sixième opus de Black Ops de voir le jour et cette fois-ci, l’espace disque à prévoir pourrait être un peu plus modeste. En effet, Activision est conscient du problème des prédécesseurs de Black Ops 6, c’est pourquoi l’éditeur indique avoir pris plusieurs mesures pour réduire la taille des fichiers.

Activision prend des mesures pour réduire la taille des fichiers de CoD

Première solution, évidente : séparer Call of Duty: Warzone du téléchargement par défaut de Black Ops 6. Cette scission est prévue pour le 21 août, en même temps que le lancement de la Saison 5 Reloaded du battle royale. Ainsi au moment de télécharger l’épisode annuel de CoD (Modern Warfare III actuellement), le downloader vous demandera si vous souhaitez également télécharger Warzone. Et inversement, télécharger Warzone uniquement sera également possible.

D’autres mesures plus techniques sont prévue. Activision indique qu’à partir de la la Saison 5 Reloaded, Call of Duty: Warzone s’appuiera davantage sur le streaming de texture. Les joueurs pourront choisir entre le streaming « optimisé » (par défaut) et le streaming « minimal ». Cela donnera un meilleur contrôle sur la taille du jeu en local.

Pour préparer ces changements, il faudra télécharger une importante mise à jour dans le cadre du déploiement de la saison 5 sur PC et Xbox. Les joueurs PlayStation 5 quant à eux devront télécharger une série de petites mises à jour, en raison de différences dans l’organisation des fichiers.

Ce patch réorganisera les fichiers de jeu et ajoutera de nouvelles technologies nécessaires à l’arrivée d’une nouvelle interface dédiée à parcourir les jeux Call of Duty. Une fois cette mise à jour effectuée, Activision affirme que l’espace disque nécessaire pour installer Black Ops 6 diminuera, grâce à l’« optimisation des fichiers ».

Quelle sera la taille des fichiers de Black Ops 6 sur nos SSD ?

Grâce à ces mises à jour, Activision affirme que Black Ops 6 sera « plus petit à télécharger au lancement que Call of Duty : Modern Warfare III ». La taille de téléchargement exacte n’a pas encore été précisée et Activision insiste que les tailles de fichiers indiquées en précommande ne représentent pas la réalité de « l’empreinte disque » du jeu.

Il fallait un espace disque de 149 Go pour télécharger Modern Warfare III. Ce sera donc moins pour Black Ops 6, mais il ne faudra pas s’attendre à des miracles. Nous en saurons plus lors du début de la bêta ouverte du jeu qui débutera le 30 août.

Source : Activision