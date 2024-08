Call of Duty Black Ops 6 : les abonnés du Xbox Game Pass auront un joli privilège

Comme chaque mois, le Xbox Game Pass s’agrémente de nouveaux jeux et en supprime d’autres. En août, le catalogue s’est notamment enrichi de Mafia : Definitive Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Sopa ou encore Wargroove 2. Alors que septembre se profile, Microsoft vient enfin de révéler la liste des quatre derniers jeux qui seront ajoutés dans les prochains jours.

Comme c’était attendu, les abonnés pourront notamment accéder à la bêta ouverte de Call of Duty Black Ops 6 en avant-première. L’occasion de tester le futur blockbuster dont la sortie officielle est prévue pour le 25 octobre 2024. C’est un privilège appréciable accordé aux abonnés du Xbox Game Pass qui accèderont donc à la bêta du 30 août au 4 septembre. Soit comme les personnes ayant précommandé le nouveau Call of Duty.

Xbox Game Pass : les abonnés pourront jouer à la bêta de Call of Duty Black Ops 6 avant tout le monde

Les autres joueurs ne seront toutefois pas délaissés. Pour rappel, une autre session est prévue quelques jours plus tard. La seconde bêta ouverte de Black Ops 6 se tiendra en effet du 6 au 9 septembre sur toutes les plateformes compatibles. Pour rappel, ce nouvel opus sera disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et bien sûr sur PC via Battle.net, Steam et le Microsoft Store. Pour tout savoir à son sujet, n’hésitez pas à consulter notre dossier consacré au nouveau Call of Duty.

Outre l’accès à la bêta de Black Ops 6, les abonnés du Xbox Game Pass pourront aussi découvrir trois nouveaux jeux qui arriveront avant la fin du mois sur le service vidéoludique de Microsoft :