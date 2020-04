Call of Duty Warzone : vous pouvez jouer à 4 joueurs en escouade

Le Battle Pass de Call of Duty sort aujourd’hui et apporte son lot de nouveautés pour Modern Warfare, mais aussi pour Warzone avec la possibilité de jouer à 4 joueurs en escouade. On vous détaille les nouvelles cartes et les nouvelles armes disponibles dès son lancement et celles à venir au cours de la troisième saison.

Crédit : Activision

La troisième saison de Call of Duty: Modern Warfare sort aujourd’hui avec son habituel cortège de nouveautés et de contenus supplémentaire. Les joueurs du mode Warzone ne sont pas en reste puisque les deux titres partagent le Battle Pass. Le battle royale en free-to-play favorise un peu plus la coopération en proposant de faire équipe avec trois autres joueurs pour former des escouades de quatre. Une évolution qui tombe à pic pour chasser l’ennui et profiter du FPS gratuit avec vos amis.

Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered disponible dès la semaine prochaine ?

CoD Warzone et Modern Warfare, les nouveautés en détail

Outre les correctifs habituels d’amélioration de la stabilité et des performances, la mise à jour s’accompagne de nouvelles armes, cartes, véhicules et skins. Dès la première semaine, le Battle Pass donne accès à trois nouvelles cartes : Talsik Backlot, Hovec Sawmil et Aniyah Incursion, une variante d’Aniyah Palace. Le jeu accueillera également trois opérateurs. Alex, l’un des héros de la campagne solo de Call of Duty: Warzone, ainsi que Ronin et Iskra qui feront leur entrée en scène plus tard dans la saison.

Les modes multijoueurs voient aussi l’apparition d’un quad et d’un camion, et l’ajout de skins pour les véhicules. Du côté des armes, elles seront désormais toutes disponibles avec ou sans silencieux. Infinity Wars ajoute aussi le pistolet Renetti, un 9 mm semi-automatique pour le combat rapproché, et le SKS, un fusil léger russe en 7,62.

Le studio promet également de nombreuses nouveautés à venir en cours de saison, notamment les modes « Gun Game Reloaded » et « Reinfected Grounds » ainsi que les cartes Hardhat et Aisle 9.

Voici tous les jeux PC gratuits qui vous sont offerts durant le confinement

Activision s’est récemment engagé à traquer les nombreux tricheurs. On ignore si la mise à jour contient des outils pour mieux les identifier, mais le système simplifié pour signaler une infraction ne semble pas être au programme.

Source : Activision