Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered disponible dès la semaine prochaine ?

Attention à ne pas confondre Call of Duty : Modern Warfare 2 comme étant la suite du dernier Call of Duty : Modern Warfare (2019), qui dispose d’ailleurs d’un battle royale gratuit appelé Warzone. Le jeu vidéo Call of Duty : Modern Warfare 2 est considéré comme l’un des meilleurs opus de la franchise. Sorti en 2009 sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC, il a su faire sa place dans la communauté de joueurs avides de FPS multijoueur compétitifs. Depuis quelques mois, on entend parler que le studio Activision serait en train de travailler sur une version remasterisée de Call of Duty : Modern Warfare 2. De la même manière que pour la collection de Command and Conquer, une remasterisation est généralement une amélioration graphique du jeu sans toucher au scénario ou au gameplay.

La campagne remasterisée jouable dès lundi

Le remaster de Call of Duty : Modern Warfare 2 promet donc de souffler un vent de fraîcheur sur l’opus maintenant vieux de plus d’une dizaine d’années. Récemment, des internautes spécialisés en data mining ont fouillé dans les fichiers des mises à jour 1.18.0 de Modern Warfare et 1.01 de Warzone. Ils y ont découvert le visuel promotionnel de Modern Warfare 2 Campaign Remastered (posté hier sur Reddit) ainsi que d’autres éléments.

Crédit : MrEarthboundFan / Reddit

Du coup, la communauté CoD s’est enflammée sur la toile, mais personne ne connaissait la date de sortie. Du moins jusqu’à aujourd’hui. Cette information nous vient de 2 leakers « TheGamingRevolution » et « Okami », tous deux réputés pour leurs informations fiables à propos de Modern Warfare l’année dernière et du mod battle royale Warzone il y a seulement quelques semaines. D’après le tweet de TheGamingRevolution, « je viens de parler à Okami, et selon lui, Modern Warfare 2 Campaign Remastered sortira lundi prochain, le 30 mars ». C’est donc seulement la campagne, et non le mode multijoueur qui sera disponible au début de la semaine prochaine.

I just spoke to @Okami13_, and according to him, Modern Warfare 2 Campaign Remastered is releasing next Monday on the 30th of March! — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 28, 2020

Qu’en est-il du multijoueur ?

Le deuxième leaker, Okami, avait précisé le 25 mars que « pour être clair, ce ne sera pas un remaster direct du multijoueur. Au lieu de cela, ils prennent les cartes et les ajoutent à Modern Warfare 2019 afin de ne pas diviser la communauté ». C’est une décision tout à fait compréhensible. Il vaut mieux réunir la communauté multijoueur sur le même jeu, quitte à y ajouter les cartes des anciens opus.

To be clear.. it won't be a direct remaster of the multiplayer ☹️



Instead they're taking the maps and adding them to MW 2019 so as to not split the community again. Just heard this within the last week and I'm letting you guys know now. — Okami (@Okami13_) March 25, 2020

Pour résumer, Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered devrait sortir lundi sur PS4, Xbox One et PC et ne contiendra que le mode histoire. On peut donc raisonnablement s’attendre à un prix plus bas que celui de Modern Warfare par exemple qui est actuellement à 59,99€ pour l’édition standard sur la boutique Battle.net.

