Call of Duty Modern Warfare 3 : le multijoueur gratuit pour tous, voici comment y jouer

Le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 3 sera bientôt gratuit pendant plusieurs jours sur PC, PlayStation et Xbox. L’occasion pour les nouveaux venus de profiter des nouveautés de la Saison 1, qui vient d’être lancée par Activision.

Call of Duty Modern Warfare 3 est considéré comme le pire jeu de la licence, en témoignent les évaluations de la presse et des joueurs sur Metacritic. Malgré tout, Activision n’abandonne pas le suivi de son jeu, à l’inverse de Fntastic, qui a mis la clé sous la porte après l’échec de The Day Before.

Ainsi, la Saison 1 de Modern Warfare 3 vient de débuter ce 6 décembre, introduisant de nouvelles armes, cartes et modes de jeu. La bonne nouvelle, c’est que vous allez pouvoir en profiter gratuitement pendant plusieurs jours.

Le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 3 gratuit pendant quelques jours

Du 14 décembre à 19h jusqu’au 18 décembre, même heure, les joueurs PC, PlayStation et Xbox peuvent profiter gratuitement du multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 3. Pour y jouer, il faudra vous rendre dans la boutique en ligne de votre plateforme et télécharger l’accès gratuit. Voici tout le contenu multijoueur qui sera gratuit du 14 au 18 décembre sur PC, PlayStation et Xbox :

Cartes de base en 6v6 : Rust, Terminal, Highrise, Shipment, Afghan, Meat

Cartes de Guerre terrestre : Popov Power, Orlov Military Base, Levin Resort

Modes standard : Match à mort par équipe, Point stratégique, Domination, Élimination confirmée, Guerre terrestre, Guerre

Sélection : Rustment 24/24 (Shipment et Rust), mode de Guerre, Moshpit 6v6, Guerre terrestre, Modern Warfare Zombies

La Saison 1 du jeu introduit plusieurs nouveautés. Tout d’abord, la carte Meat, un petit abattoir situé dans le port d’Oakland, en Californie. Elle promet des affrontements explosifs en raison de son envergure restreinte. Pendant les jours d’accès gratuit, il s’agit de l’unique nouvelle map que pourront découvrir les joueurs. Les cartes Greece et Rio ne seront pas accessibles.

Cette première saison marque aussi le retour des modes Escarmouche et Tout ou rien. Un nouvel atout fait aussi son apparition : le Gilet d’assassin, qui immunise contre les UAV et les radars ennemis. Quant à l’Opération Deadbolt du mode Zombies, il accueille aussi un nouvel arc narratif.

Notez qu’une map inédite, Urzikstan, est aussi disponible dans Warzone. Au vu des critiques très négatives reçues par Call of Duty Modern Warfare 3, Activision pourrait multiplier les périodes d’accès gratuit pour tenter de (re)conquérir les joueurs.