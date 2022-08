Captain America 4 pourrait faire revenir le pire ennemi du super-héros

Le retour de Crâne rouge dans Captain America 4 ? – Crédit : Marvel Studios

Marvel a profité du mois de juillet pour dévoiler son calendrier pour les années à venir, tout comme DC Comics. Et cela n’étonne personne, Captain America signe son retour dans un nouveau film appelé New World Order. L’occasion pour les spectateurs de découvrir la nouvelle itération du super-héros sous les traits de Sam Wilson. Mais avec un titre inspiré d’un comics éponyme mettant en scène Crâne rouge, le méchant peut-il revenir dans le MCU ? Peut-être bien.

Le leader du groupe New World Order composé de super-vilains

Une référence aux comics – Crédit : Marvel Studios

Si vous avez raté un épisode, Steve Rogers a pris sa retraite à la fin d’Avengers Endgame, qui a eu droit à sa version rétro. Désormais, Sam Wilson porte le costume et le bouclier depuis sa série sur Disney+. Les fans pourront le retrouver dans Captain America 4 avec New World Order comme titre, référence à un comics éponyme. Crâne rouge y tient une place centrale, un vilain introduit dans Captain America First Avenger puis présent dans Avengers Infinity War et Endgame sur Vormir. Désormais, le vilain dispose de pouvoirs surnaturels et semble bien différent de sa première apparition.

New World Order tient son nom de la conspiration du Nouvel ordre mondial. Dans les comics, c’est une organisation criminelle dirigée et fondée par… Crâne rouge. Son but ? Dominer le monde. Fléau et Mentallo sont notamment membres de cette équipe.

C’est dans les années 90 que le New World Order est introduit. Le groupe attire l’attention du célèbre Hulk mais le puissant Avenger se retrouve sous le contrôle de Crâne rouge. Plusieurs héros viennent alors à sa rescousse.

Cette team de super-vilains combat principalement Hulk alors forcément, on imagine que le MCU va prendre des libertés dans cette adaptation avec Sam Wilson au centre. De nouveaux membres pourraient rejoindre le New World Order pour l’occasion.

Un retour sous une nouvelle forme

Hugo Weaving a « laissé » son rôle – Crédit : Marvel Studios

En plus d’avoir changé d’interprète, passant de Hugo Weaving à Ross Marquand, Crâne rouge dispose d’une nouvelle forme. Doté de pouvoirs surnaturels, il n’est plus le super-soldat aperçu dans le premier Captain America. Un possible comeback a de quoi faire plaisir aux fans soucieux de revoir un vilain introduit au tout début du MCU. De quoi offrir une belle aventure ?

