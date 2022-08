Thor possédait un pouvoir de Docteur Strange aperçu dans le MCU

Docteur Strange et Thor © Marvel

Dans le film Doctor Strange, Stephen Strange apprend les voies des arts mystiques après que ses mains ont été écrasées dans un accident de voiture, le rendant incapable de poursuivre sa carrière de chirurgien. Incroyablement doué, il deviendra plus tard le Sorcier Suprême, doté du pouvoir de manipuler les arts mystiques et même, d’atteindre d’autres dimensions.

Dans Doctor Strange, Avengers: Infinity War et Spider-Man: No Way Home, Docteur Strange utilise la dimension miroir comme un moyen de combattre ses ennemis dans un espace sûr qui n’affecterait pas les civils à proximité. Mais si Thor est un être incroyablement puissant au sein de l’univers Marvel, il avait à l’origine un pouvoir similaire à celui de Docteur Strange qui faisait de lui une menace encore plus grande pour ses ennemis. Vous voyez où nous voulons en venir ?

Dans les comics, Thor pouvait lui aussi envoyer ses ennemis dans une autre dimension

Dans Avengers # 16 de Stan Lee, Jack Kirby et Dick Ayers, les Avengers combattent un groupe connu sous le nom de Maîtres du Mal dans les rues de New York. Alors que ces vilains ne se soucient pas que des passants innocents soient blessés ou même tués à la suite de leur combat, les Avengers, eux, travaillent pour atténuer les dégâts et surtout, protéger les résidents de New York.

Dans cet effort, Thor fait arrive à faire rapidement tourner Mjolnir afin d’ouvrir une brèche dans l’espace-temps vers une autre dimension, complètement vide de vie. Thor transporte les Avengers et les Maîtres du Mal dans ce monde alternatif dans le but de les neutraliser, et ce, sans craindre pour la sécurité des innocents.

Autrement dit, tout comme Docteur Strange, Thor avait à l’origine le pouvoir de traverser plusieurs dimensions grâce Mjolnir et la magie asgardienne (voir ci-dessous).

Non seulement les deux héros ont accès à une dimension où ils peuvent combattre leurs ennemis en toute sécurité, mais les deux dimensions donnent également aux héros un énorme avantage sur leurs adversaires : Docteur Strange a un contrôle total sur sa dimension miroir et Thor, de son côté, disposait d’une dimension qui lui permettait de renvoyer toutes les attaques de ses adversaires sur eux-mêmes.

Avengers #16 © Marvel Comics

Source : Avengers #16