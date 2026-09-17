Ce bug d’iOS 27 bloque votre iPhone, voici une solution

Un bug d’iOS 27 peut provoquer le blocage de votre iPhone après une série de glissements sur l’écran. Heureusement, un simple redémarrage forcé suffit à retrouver un appareil fonctionnel.

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Apple vient de lancer le déploiement d’iOS 27, une mise à jour qui apporte de nombreuses nouveautés à l’iPhone. Les utilisateurs ont toutefois constaté que cette version introduisait un bug handicapant, rendant l’interface inutilisable. Celui-ci peut être déclenché depuis l’écran d’accueil en enchaînant rapidement deux glissements.

En l’occurrence, il faut d’abord faire glisser son doigt depuis le coin supérieur gauche pour ouvrir le Centre de notifications, puis presque immédiatement depuis le coin supérieur droit pour afficher le Centre de contrôle. Si vous refermez ensuite ce dernier, l’iPhone se retrouvera bloqué. Vous ne pourrez plus basculer d’un écran d’accueil à l’autre. Les boutons de l’appareil photo et de la lampe torche resteront bloqués en haut de l’écran de verrouillage.

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En outre, les interactions tactiles avec les applications ne fonctionneront plus correctement, rendant la navigation quasiment impossible. Et si vous essayez de maintenir le bouton latéral enfoncé pour accéder à l’écran de mise hors tension, le curseur ne répondra pas à votre geste de balayage. Si vous avez installé iOS 27 et que vous êtes confronté à ce bug, vous pouvez heureusement le résoudre facilement en forçant le redémarrage de l’iPhone :

Appuyez brièvement sur le bouton Volume + , puis relâchez-le.

, puis relâchez-le. Appuyez brièvement sur le bouton Volume – , puis relâchez-le.

, puis relâchez-le. Maintenez ensuite le bouton latéral enfoncé.

enfoncé. Continuez à maintenir le bouton jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse à l’écran.

apparaisse à l’écran. Relâchez alors le bouton latéral et laissez l’iPhone redémarrer.

Une fois le redémarrage terminé, le smartphone devrait fonctionner de nouveau normalement. Notez que des dysfonctionnements similaires avaient déjà été observés dans des versions antérieures d’iOS. Apple finit toujours par les corriger mais cette méthode vous permettra de retrouver immédiatement un appareil fonctionnel.