Fini les galères de stockage sur iPhone : iOS 26 a la solution

Il n’est pas rare qu’un iPhone refuse de télécharger ou d’installer une mise à jour faute de mémoire disponible. Jusqu’à présent, la seule option pour les utilisateurs consistait à supprimer manuellement des fichiers, des photos ou des applications pour libérer de la place.

Avec iOS 26, Apple adopte une approche plus proactive. Le nouveau système, actuellement en phase de test, intègre une fonctionnalité capable d’allouer automatiquement une portion de l’espace de stockage à l’installation des mises à jour.

Cette nouveauté, non mentionnée lors de la keynote de la conférence WWDC, a été discrètement ajoutée dans les notes techniques de la version bêta. Le document précise qu’iOS peut, selon l’espace disponible, « réserver dynamiquement » de la mémoire pour faciliter le bon déroulement des mises à jour automatiques. Cette fonctionnalité devrait épargner à l’utilisateur les manipulations souvent contraignantes liées au manque d’espace.

D’autres ajustements pour une expérience utilisateur optimale

Ce changement s’inscrit dans une série d’ajustements mineurs mais utiles qu’Apple apporte avec iOS 26. Outre une refonte notable de l’interface, plusieurs fonctions pratiques font leur apparition. Par exemple, le système indiquera désormais le temps de charge restant lorsque l’iPhone est branché à une source d’alimentation, un petit détail qui améliore l’expérience utilisateur au quotidien.

Actuellement, iOS 26 est en cours d’évaluation auprès des développeurs, qui peuvent tester ses nouvelles fonctionnalités et signaler d’éventuels bugs. Cette période de test permet aussi aux éditeurs d’applications d’anticiper la sortie officielle, prévue pour l’automne. Ce lancement coïncidera avec la présentation des nouveaux modèles d’iPhone, notamment l’iPhone 17 Air selon certaines rumeurs.

Il est important de noter que cette nouvelle version du système ne sera pas accessible à tous les modèles. Les appareils compatibles incluent l’iPhone 11, l’iPhone 11 Plus, l’iPhone SE de deuxième génération et tous les modèles plus récents. En revanche, les iPhone XS, XS Max et XR ne recevront pas la mise à jour.

Source : Presse Citron