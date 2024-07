Ce film Netflix est le plus piraté de la semaine, le Flic de Beverly Hills est de retour

Toutes les semaines, les pirates se jettent sur les copies pirates de films populaires. Torrent Freak analyse les téléchargements pour dresser son top 10. La semaine dernière, Furiosa: une saga Mad Max était en première position mais aujourd’hui, le manque à gagner est pour Netflix.

Le Flic de Beverly Hills : Axel F. passe en tête des films les plus piratés de la semaine. Il faut dire que cette production Netflix fait revenir Eddie Murphy dans la franchise culte, les pirates n’ont pas hésité très longtemps à se procurer une copie illégale.

Autrefois premier, Furiosa: une saga Mad Max perd une place. Grosse tristesse pour cet excellent blockbuster qui a été un échec en salle. Il faut dire que la Warner l’a sorti rapidement en format digital, permettant aux pirates de diffuser des copies numériques illégales. Un choix catastrophique pour la vie d’un long-métrage encore diffusé au cinéma.

Top 10 des films les plus torrentés de la semaine

Voici le top 10 des films les plus piratés cette semaine du 3 juillet, avec leur note IMDb :

Le Flic de Beverly Hills : Axel F. (6,6) Furiosa: une saga Mad Max (7,9) Les Guetteurs (5,7) Boneyard (4,1) Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire (6,3) Civil War (7,4) Blue et Compagnie (6,6) Dune, deuxième partie (8,8) The Fall Guy (7,1) Space Cadet (4,9)

Pour le reste du classement, Les Guetteurs monte très haut. Ce long-métrage de Ishana Shyamalan (oui, la fille de Night M. Shyamalan) a une note moyenne mais son concept a séduit les pirates qui se sont tournés vers lui. Ensuite, il y a Boneyard avec Mel Gibson et 50 Cent au casting.

Pour le reste du casting, Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, Civil War, Blue et Compagnie, Dune, deuxième partie et The Fall Guy restent en place malgré les semaines. Space Cadet, exclusivité Prime Video du mois de juillet 2024, fait son entrée en 10e place.