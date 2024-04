Téléchargement illégal : Dune 2 est déjà le film le plus piraté du moment, en haute qualité

Dune 2 en tête des téléchargements illégaux

Si les fuites de films piratés sont monnaie courante, celle-ci sort du lot. Il s’agit d’un blockbuster très attendu, disponible en ligne avant sa sortie officielle. Sorti il y a un peu plus d’un mois, Dune 2 caracole en tête du box-office mondial et cumule déjà plus de 600 millions de dollars de recettes. C’est aussi le film le plus piraté du moment, selon TorrentFreak.

Des copies piratées de Dune 2 circulent déjà sur internet

La popularité de Dune n’a pas échappé aux pirates. Le premier opus a d’ailleurs fait un retour surprise dans le classement hebdomadaire des films les plus piratés en avril 2024. Il semblerait que certains aient préféré visionner la première partie par des moyens illégaux avant de se précipiter au cinéma pour la suite.

Naturellement, cette fuite de Dune 2 attire les foules sur les sites pirates. L’étiquette WEB-DL suggère une copie sans perte provenant d’une plateforme de streaming. Son origine reste floue, car le film n’est, à notre connaissance, disponible sur aucune plateforme légale.

La fuite est cependant bien réelle, comme le confirme TorrentFreak et les nombreux commentaires surpris par cette sortie anticipée. Mais ce piratage réserve une surprise supplémentaire : la mention « InMemoryOfEVO » dans le nom du fichier. Il s’agit d’un hommage à EVO, un groupe de distribution pirate démantelé en 2021 par la police portugaise, en collaboration avec l’Alliance pour la créativité et le divertissement.

Ce n’est probablement pas un hasard si cet hommage à EVO intervient dans le cadre de la fuite de Dune. Ce même groupe avait piraté le premier Dune avant sa sortie officielle, avant de disparaître peu de temps après.

Le démantèlement d’EVO a marqué un tournant pour les groupes de distribution pirates. Il a mis fin à plus de deux décennies de fuites régulières de screener (copies destinées aux critiques), dans lesquelles EVO jouait un rôle central ces dernières années. La fuite actuelle de Dune n’est certes pas un screener, mais il s’agit sans aucun doute d’une opération très médiatisée qui sera suivie de près par les pirates (et Hollywood).

Alors que des discussions concernant un troisième volet de Dune sont en cours, ce piratage pourrait n’être qu’un épisode d’une saga plus longue.