Téléchargement illégal : Furiosa est le film le plus piraté de la semaine

Toutes les semaines, TorrentFreak partage le classement des films qui ont été les plus piratés. Malgré la période estivale, pas de nouveautés majeures au cinéma et la première place revient même à un long-métrage qui était bien descendu, les jours précédents.

Surprise, Furiosa: Une saga Mad Max retrouve la première place après être bien descendu. Il faut dire que malgré son échec en salle, le long-métrage reçoit des éloges de la presse et des spectateurs. La Warner s’est littéralement tiré une balle dans le pied avec une sortie digitale en simultané, ce qui a permis aux pirates d’en récupérer des copies à diffuser.

Top 10 des films les plus torrentés de la semaine

Voici le top 10 des films les plus piratés cette semaine du 3 juillet, avec leur note IMDb :

Furiosa : Une saga Mad Max (7,9) The Watchers (5,7) IF (6,6) Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire (6,3) Le Garçon et le Héron (7,5) Civil War (7,4) Dune, deuxième partie (8,8) The Fall Guy (7,1) Kung Fu Panda 4 (6,3) The Ministry of Ungentlemanly Warfare (7,1)

En seconde position, The Watchers de Shyamalan fille entre dans le classement. Un thriller horrifique sur fond de mystère au milieu des bois avec un twist final, comme dans les films de son père. Rien de neuf sous le soleil pour ce long-métrage à la note moyenne de 5,7.

Blue et Compagnie, autrefois en première position, passe à la troisième. La hype est donc passée pour ce film avec Ryan Reynolds (Deadpool) et Steve Carell (The Office). Quant à Gozilla x Kong : Le Nouvel Empire, le blockbuster tient bon au fil des semaines, preuve de son engouement auprès des internautes qui piratent des films.

Le reste du classement ne change pas vraiment des semaines précédentes non plus si ce n’est Le Garçon et le Héron, nouveau chef d’œuvre de Miyazaki, qui fait son entrée en 5e position. Derrière, Civil War puis Dune, deuxième partie. Le reste du classement se termine par The Fall Guy, Kung Fu Panda 4 et The Ministry of Ungentlemanly Warfare.