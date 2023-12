Téléchargement illégal : le film le plus piraté pour ce Noël est un vieux classique

Certaines traditions sont bien ancrées. Lors des fêtes de fin d’année, de nombreuses personnes aiment visionner des films de Noël pour se mettre dans l’ambiance. Les histoires à l’eau de rose au pied du sapin font généralement recette tout comme les comédies. Si certains les regardent à la télévision ou sur les plateformes de SVOD, d’autres n’hésitent pas à les télécharger illégalement.

Parmi les films les plus piratés au monde à cette période, on retrouve un grand classique sur la première marche du podium : Maman, j’ai raté l’avion. Le long-métrage avait déjà obtenu la palme du film de Noël le plus piraté en 2022, rapporte Torrent Freak. Un an plus tard, il est toujours massivement téléchargé pendant cette période festive. Depuis fin novembre, le nombre de téléchargements illégaux par jour a augmenté sensiblement, avec des pics tutoyant les 30 000 à la mi-décembre.

Torrent Freak

Maman, j’ai raté l’avion est massivement piraté pour Noël

Notez que l’étude exploite seulement des données allant jusqu’au 20 décembre. Le véritable pic de téléchargements surviendra plus tard si l’on se fie aux statistiques de 2022. A l’époque, les téléchargements illégaux de Maman, j’ai raté l’avion avaient sensiblement augmenté lors des journées phares des festivités (24, 25, 31 décembre et 1er janvier). Le jour de la Saint-Sylvestre, près de 50 000 téléchargement illégaux du film avaient notamment été dénombrés.

Disponible (légalement) sur Disney+, Maman, j’ai raté l’avion est une comédie qui fait toujours son petit effet. Pour Noël, la famille McCallister décide de partir à Paris. Mais dans la précipitation, le jeune Kevin, 8 ans, est oublié. Livré à lui-même, il commence par prendre du bon temps, heureux d’être séparé de ses proches qui l’enquiquinaient. Apprenant que des cambrioleurs ont des vues sur sa maison, il va ensuite s’efforcer de déjouer leurs plans en piégeant la bâtisse.