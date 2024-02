Ce radar flashe certains véhicules à partir de 20 km/h, ne croisez surtout pas sa route

Un radar dysfonctionnel distribue des amendes en ville dès lors que la vitesse de 20 km/h est dépassée. Les conducteurs de bus qui passent devant n’en peuvent plus et menacent maintenant de faire grève si rien n’est fait pour le régler ce bug agaçant.

Là où certains estiment qu’on n’est pas un chauffard à 35 km/h, ce radar, lui, distribue les prunes dès les 20 km/h. Dans les Haut-De-Seines (92), à Sèvres, un radar urbain est complètement dysfonctionnel et en a gros contre… les gros véhicules. L’appareil verbalise les bus, dès lors qu’ils dépassent cette vitesse digne d’un vélo, bien en dessous des 50 km/h en vigueur sur la section de route qu’il régule.

Le radar en question se trouve sur la D 407. Toutefois vous ne risquez probablement rien, puisqu’il semblerait que l’appareil n’a une étrange réaction qu’au contact des bus. C’est probablement pour cela que le problème dure depuis un moment déjà : le radar flashe sans raison les chauffeurs de la ligne 469 depuis maintenant 7 mois !

À force de voir des flashs de lumière tous les jours, les conducteurs de la société de transport Mobicité en ont ras-le-bol. Dans les pages du Parisien, les chauffeurs rapportent que les procès-verbaux s’accumulent dans leurs boites aux lettres. Fatigués de devoir passer au ralenti sur cette section de route, ils menacent maintenant de grève si rien n’est fait.

Mardi dernier, un technicien serait venu travailler sur l’appareil défectueux, missionné par la gendarmerie. Une lueur d’espoir pour les employés de Mobicité. Selon Auto Plus, l’intervention portait en réalité sur un autre problème de détection des plaques et n’avait aucun rapport avec le flashage à tout va des bus. Le problème n’est donc toujours pas réglé.

L’adoption des radars automatiques est synonyme de bugs

Les dysfonctionnements de radar sont d’autant plus rageants qu’ils procèdent automatiquement. Aucune négociation n’est possible avec les robots et il faut ensuite se lancer dans des démarches administratives chronophages. Par exemple aux Pays-Bas, cet automobiliste s’était fait flasher parce qu’il se grattait la tête au volant : le radar a cru qu’il était au téléphone.

Pour l’instant les radars capables de traquer le téléphone au volant ne sont pas encore adoptés en France. Chez nos voisins Suisses, certains députés souhaitent voir l’emploi de cette technologie. Dans ce pays, la police ne peut sanctionner que les contrevenants pris sur le fait. Les images d’un radar ne sont exploitables qu’en cas d’accident ou d’infraction avérée. Ces radars viendraient donc combler un vide juridique.

