Ces magasins arrêtent de vendre des jeux vidéo d’occasion, un choc pour l’industrie

L’une des plus grandes chaînes retail de jeux vidéo va arrêter de reprendre et de vendre des jeux physiques d’occasion à partir du 16 février 2024. Cette décision, motivée par l’évolution du marché vers le numérique, pourrait avoir un impact majeur sur l’industrie et les consommateurs.

Une boutique de jeux vidéo © DR

TL;DR GAME va se débarrasser de son stock d’occasion et ne proposera plus de cartes-cadeaux ou de crédits en échange des jeux physiques.

La firme va se concentrer sur le numérique et les produits dérivés, suivant la tendance des joueurs qui délaissent les jeux physiques.

Le leader britannique de la distribution de jeux vidéo, GAME, a annoncé qu’il ne reprendrait plus les jeux physiques à partir du 16 février 2024. Cette décision, qui vise à s’adapter à l’évolution du marché, pourrait avoir des conséquences importantes pour l’industrie et les consommateurs.

GAME renonce au marché de l’occasion

Selon le site Eurogamer, qui a recueilli le témoignage de plusieurs employés de GAME, la chaîne de magasins va donc arrêter de vendre des jeux d’occasion. Elle ne proposera plus aux clients de leur racheter leurs jeux physiques en échange de cartes-cadeaux ou de crédits. Elle se contentera d’écouler le reste de son stock d’occasion dans les prochains mois.

Cette décision est inédite pour le détaillant, qui a longtemps misé sur le marché de l’occasion pour fidéliser sa clientèle et générer des revenus. Elle reflète le changement de paradigme qui s’opère dans le secteur du jeu vidéo, avec la montée en puissance du numérique, des abonnements ou du cloud gaming.

Mais GAME n’est pas le seul à abandonner les jeux physiques. Aux États-Unis, le géant Best Buy a également annoncé qu’il cessait de vendre des jeux en version physique. D’autres acteurs, comme Amazon ou la Fnac, pourraient suivre le mouvement.

Une boutique GAME en Angleterre © DR

GAME se tourne vers le numérique et les produits dérivés

La décision de GAME s’explique par la volonté de s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation des joueurs, qui se tournent de plus en plus vers les jeux au format numérique. Selon Ubisoft, les jeux physiques ne disparaîtront jamais, mais ils représentent une part de marché de plus en plus faible.

GAME compte donc miser sur le numérique et les produits dérivés pour maintenir son activité. La chaîne propose déjà des cartes prépayées pour accéder à des plateformes, comme le Xbox Game Pass ou le Nintendo Switch Online. Elle vend également des jouets, des figurines, des vêtements et des accessoires liés à l’univers du jeu vidéo.

En France, les magasins GAME ont fermé définitivement leurs portes le 19 janvier 2013, sous l’obligation d’une décision de liquidation judiciaire. Plusieurs magasins auront ensuite été repris par Micromania.