Pokémon : La Poste va vendre des timbres collector, ils vont s’arracher

La Poste va commercialiser des timbres collector à l’effigie de Pokémon. Les objets inspirés par la licence culte devraient s’arracher au moment de la sortie lors du Pokémon Day et pendant la vente en avant-première un peu plus tôt.

© OLM

Il y a bientôt un an, l’anime Pokémon se concluait après 25 saisons et plus de 1200 épisodes. Une page historique de l’animation qui se tournait sous les yeux de millions téléspectateurs devenus fans de Sacha, Pikachu et de l’univers inspiré de la licence de jeux vidéo culte.

Le succès de Pokémon, aussi bien en dessin animé que sur la scène du gaming, dépasse largement les frontières de son pays d’origine. En France aussi, la franchise est très populaire. À tel point que La Poste s’apprête à sortir des timbres spéciaux Pokémon à l’occasion du Pokémon Day 2024.

La Poste va vendre des timbres Pokémon collector qui vont faire des heureux

Cette année, le Pokémon Day se tient le 27 février 2024. Pour fêter ça, La Poste va commercialiser des timbres exclusifs à l’effigie des Pokémon. Bien sûr, le plus prisé devrait être celui sur lequel figure un certain Pikachu. Il coûte la modique somme de 1,29 € à l’unité.

Les feuilles de 15 timbres-poste à l’effigie de Pikachu sont tirés à 705 000 exemplaires, ce qui devrait permettre à la majorité des fans d’en récupérer une. En revanche, le collector de quatre timbres auto-collants à l’effigie de Pikachu et des Pokémon de départ, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce sont limités à 20 000 exemplaires. Le prix de la feuille est de 10 €.

© La Poste

Pour être sûr de récupérer ces précieux objets, vous pouvez vous rendre à la vente en avant-première de la Journée Pokémon le 27 février au Carré d’Encre, à Paris, de 10h30 à 12h30. Le concepteur des timbres, Étienne Théry, y tiendra aussi une séance de dédicaces. Vous retrouverez les timbres en vente dans les bureaux de poste dès le lendemain.

© La Poste

Notez qu’un troisième carnet de 12 timbres-poste arrivera lui un peu plus tard dans l’année, le 3 juin 2024. Il mettra en avant « des Pokémon découverts plus récemment dans la région de Paldea ». Cette année, le Pokémon Day se déroulera dans un contexte un peu particulier, puisqu’un certain Palworld lui vole la vedette en ce moment. De quoi faire monter au créneau la Pokémon Company, qui a déjà fait supprimer un mod inspiré de sa licence de Palworld.