Ces robots expriment des émotions humaines ultra réalistes

Les robots Ameca et Mesmer sont capables de mimer des expressions faciales humaines à la perfection… et le résultat est franchement dérangeant.

Le robot Ameca peut reproduire à la perfection toute la palette des émotions humaines (Crédits image : Engineered Arts)

Voici deux robots qui ne marchent pas et ne font pas de flip ou de parkour à des vitesses improbables, comme en est capable le robot Atlas de Boston Dynamics. Ce dernier est capable d’ouvrir une porte tout seul, ce qui est déjà angoissant, mais attendez de découvrir ces nouveaux robots dont le visage reproduit les expressions humaines à la perfection. Ils s’appellent Ameca et Mesmer, et leurs prouesses en vidéo sont tout aussi flippantes que le robot Atlas.

Ce robot se réveille, s’étonne et vous sourit comme une vraie personne

Imaginez le jeu vidéo Detroit : Become Human, développé par Quantic Dream et David Cage en 2018, mais en remplaçant les images de synthèse par… la réalité. Engineered Arts, un concepteur et fabricant de robots basé au Royaume-Uni, vient de révéler deux prototypes d’humanoïde aux expressions ultra réalistes. Le premier s’appelle Ameca, et on a peine à croire en voyant la vidéo ci-dessous qu’il ne s’agit pas d’images 3D. Le robot se réveille, semble étonné, frustré, puis contemple ses mains en se demandant un instant qui il est.

Le moindre muscle facial, la rotation des yeux, le rythme du clignement des paupières… tout a été conçu pour produire un résultat ultra réaliste. En moins d’une seconde, on oublie qu’on a affaire à un robot en métal programmé de toutes pièces. À la fin de la vidéo, Ameca semble surpris par la présence de la caméra, lui sourit et tend sa main accueillante vers le spectateur. À vous de décider si vous voudriez la secouer.

Mesmer, un buste humanoïde avec une peau réaliste et des émotions ultra convaincantes

Si le robot Ameca ne vous effraie pas suffisamment, Engineered Arts a également conçu un autre robot, baptisé Mesmer. Celui-ci n’est qu’un buste, contrairement à l’autre robot, mais la matière dont il est composé reproduit à la perfection la structure osseuse et la texture de peau, obtenus à partir de scans 3D de vrais humains. La seule chose qui différencie Mesmer d’un humain est le sommet de son crâne en métal, qu’il cache rapidement dans la vidéo ci-dessous pour révéler une palette d’émotions faciales encore plus convaincantes qu’Ameca. Sourire, baillement… et même un clignement d’œil.

Heureusement, ces deux robots sont pour l’instant incapables de marcher. Mais Engineered Arts souhaite leur donner cette capacité à un moment donné. Si cette société se contente de créer des humanoïdes ultra-réalistes, elle laissera à d’autres développeurs la gestion de leurs capacités intellectuelles avec de l’intelligence artificielle. Les deux robots devraient faire sensation lorsqu’ils seront exposés au CES 2022 de Las Vegas. Espérons que personne ne les connecte à Internet, façon Skynet dans Terminator, pour prendre le contrôle de l’humanité, car même de près, il serait bien difficile de les distinguer d’un humain.

Source : The Verge